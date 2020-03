Coronavirus, Oms: «Tasso di mortalità del 3,4%, più dell'influenza»

(Teleborsa) - Il Coronavirus causa "una malattia più grave dell'influenza stagionale: a livello globale, circa il 3,4% dei casi riportati di Covid-19 è deceduto mentre l'influenza stagionale generalmente uccide molto meno dell'1% di quelli infetti".

Lo ha sottolineato l'Organizzazione Mondiale della Sanità spiegando che "mentre molte persone in tutto il mondo hanno accumulato immunità ai ceppi stagionali" questo "è un nuovo virus a cui nessuno è immune". "Abbiamo vaccini e terapie per l'influenza stagionale, ma - ha aggiunto l'OMS - al momento non esiste un vaccino e nessun trattamento specifico per il Covid-19.

Atteso intanto per oggi il nuovo decreto del Consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Conterrà le regole che gli italiani devono seguire. L'obiettivo dell'esecutivo è cercare di fermare la trasmissione del coronavirus, anche per evitare che il collasso del sistema sanitario nazionale. Tra le ipotesi al vaglio che prendono quota nelle ultime ore anche la chiusura delle scuole in tutta Italia, rispetto alla quale non è arrivata però alcuna conferma.

