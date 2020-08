Coronavirus, Lazio: «Contagi Fregene e Sabaudia a causa della movida, no alle feste in spiaggia»

Coronavirus, l'Asl del Lazio punta il dito contro la movida per i casi di contagio da Covid19 a Fregene e Sabaudia: «I cluster di Sabaudia e Fregene sono legati alla movida e ad un calo di attenzione. Bisogna evitare assembramenti, feste in spiaggia e in discoteca: sono elementi essenziali per limitare la diffusione del virus», comunica l'Unità di Crisi Covid19 della Regione Lazio.

Ultimo aggiornamento: 16:56

