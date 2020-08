Cluster della movida tra Sabaudia e Latina, tutti in fila per i tamponi

Lunga fila e viale Michelangelo chiuso a Latina per consentire lo svolgimento dei tamponi Drive In a chi è entrato in contatto con i bagnini del Gabbiano e del Lido azzurro di Sabaudia,oltre che con i loro contatti nel capoluogo.

I tamponi vengono eseguiti a gruppi di 250 sul lato del padiglione Porfiri, mentre proseguono quelli ordinari all'esterno del pronto soccorso del "Goretti"





