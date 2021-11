Bollettino Covid di oggi, 10 novembre 2021: i dati delle Regioni, In Veneto quasi mille casi in 24 ore

Bollettino Covid di oggi, mercoledì 10 novembre 2021: in attesa dei dati nazionali, anticipiamo i dati delle singole Regioni. Ieri sono stati 6.032 i positivi ai test coronavirus individuati in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, mentre lunedì erano stati 4.197. Sono state invece 68 le vittime in un giorno, dato che ha fatto segnare un picco per le ultime settimane (lunedì erano statie 38).

Vaia (Spallanzani): «Via italiana vincente»

«Alle mie colleghe e colleghi dedico il premio ricevuto ieri quale personaggio dell'anno come comunicatore scientifico. Mi sono sempre ritenuto un 'narratore di gesta': quelle della comunità clinica e scientifica dello Spallanzani che ho l'onore e l'orgoglio di dirigere. La 'via italiana' si conferma vincente: uniti combattiamo, dritti all'obiettivo, senza lasciarci distrarre, fino alla vittoria finale che è molto vicina e non ci sfuggirà». Lo scrive su Facebook il direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. Ieri il numero uno dello Spallanzani è stato premiato come 'Personaggio dell'anno in ambito sanitario' dalla giuria del Premio letterario Angelo Zanibelli 'La parola che cura', per l'incessante impegno mostrato nella lotta contro Covid-19.

Terza dose, Speranza: «Dal 1° dicembre a 40-60enni»

I dati delle Regioni

In Veneto si sono sfiorati i 1.000 nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore: per l'esattezza si sono registrati 931 nuovi positivi, rispetto agli 883 di ieri. Il totale degli infetti dall'inizio della crisi raggiunge i 487.192. Lo riferisce il bollettiono della Regione Veneto, con l'incidenza, pari all'1,1% sugli 84.248 tamponi eseguiti.

«La vaccinazione un effetto clinico ce lo dà: Tra i vaccinati c'è meno possibilità di avere sintomi o, se ci sono, sono lievi. I vaccinati ricoverati negli ospedali inoltre sicuramente non la fanno da padrone nelle terapie intensive, dove primeggiano invece i non vaccinati». Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso di un punto stampa. Il governatore del Veneto ha così confrontato i dati relativi ad oggi e al 10 novembre dello scorso anno. Il 10 novembre 2020 in Veneto a fronte di 50mila tamponi di allora erano stati individuati 2763 positivi (con una incidenza del 5,47%) ed erano ricoverate in terapia intensiva 210 persone, mentre 1700 si trovavano ricoverate nelle aree mediche. Oggi, con l'84,7% dei veneti vaccinati e 84mila tamponi effettuati, si sono individuati 931 positivi (con una incidenza dell'1,11%) mentre i ricoveri nelle terapie intensive sono 57 e 273 quelli nelle aree non critiche.

Sono 549 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di circa 29mila tamponi messi a referto. Si contano otto morti, tutti sopra gli 80 anni, tre nel Forlivese, due in provincia di Bologna e uno in quelle di Parma, Ravenna e Rimini. Prosegue anche la crescita dei ricoverati: con il 95,7% dei circa 9mila casi attivi in isolamento domiciliare, in terapia intensiva ci sono 41 pazienti (uno in più di ieri), mentre negli altri reparti Covid ce ne sono 350 (+12). Dei nuovi positivi, 176 sono asintomatici, mentre l'età media è di 42,2 anni. In termini assoluti, Bologna è la provincia con il numero più alto di contagi con 134 casi (46 dei quali nel circondario Imolese), seguita da Forlì-Cesena (113) e Ravenna (109).

Sono 423 i nuovi casi di Covid in Piemonte riportati oggi dall'Unità di crisi della Regione. Il tasso di positività è dello 0,9%, rispetto ai 48.394 tamponi diagnostici eseguiti, di cui 41.411antigenici. Gli asintomatici sono 232, il 54,8%. Quattro i decessi, di cui 1 relativo a oggi gli altri a giorni precedenti, il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 11.839. I ricoverati in terapia intensiva sono 24, lo stesso numero di ieri, mentre negli altri reparti c'è stato un calo di -7, rispetto a 24 ore prima, e il numero totale scende a 226. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.893, i nuovi guariti 230.

Picco di nuovi contagi al coronavirus in un giorno nelle Marche: ne sono stati rilevati 301 per un'incidenza su 100mila abitanti che schizza da 72,66 di ieri a 83,40. Intanto però i ricoveri restano sostanzialmente stabili (sono 93; +1) e non si sono registrati decesso correlati alla pandemia (il totale finora è 3-118). Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. Sono in particolare la provincia di Pesaro (99 casi) e di Ancona (81) a far registrare un'impennata di contagi; seguono Macerata (43), Fermo (35) e Ascoli Piceno (34), nove i casi da fuori regione. Tra i nuovi positivi ci sono 56 persone con sintomi; i casi comprendono 79 contatti stretti di positivi, 80 contatti domestici, 18 in ambiente di scuola/formazione, quattro di lavoro, 8 di vita/socialità, quattro in setting assistenziale e due in setting sanitario. Oltre 4mila i tamponi eseguiti (4.110 tra cui 2.305 nel percorso diagnostico, con il 13,1% di positivi, e 1.805 nel percorso guariti) a cui si aggiungono 1.031 test antigenici (74 positivi). I ricoveri salgono di un'unità (93) ma risultano in calo i degenti in terapia intensiva (22; -1) e in Semintensiva (25; -2) mentre aumentano i pazienti nei reparti non intensivi (46; +4). Le persone dimesse sono nove nell'ultima giornata. Nelle strutture territoriali sono assistite 60 persone e cinque sono in osservazione nei pronto soccorso. Il totale dei positivi continua a salire (2.916; +84) così come quello delle quarantene per contatto con contagiati (4.603; +406) mentre i guariti/dimessi raggiungono i 111.677 (+215).

Restano stabili i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria: sono 143 i nuovi positivi - ieri erano 150 - con 4.470 tamponi e il tasso che dal 2,76 risale al 3,20%. C'è da registrare anche un decesso, a Catanzaro, che porta il totale delle vittime a 1.458. Aumentano di due unità i ricoveri in terapia intensiva (9) mentre restano fermi a 110 quelli nei reparti di cura. Sono 136 guariti (in totale 84.006), sei gli attualmente positivi (3.544) e quattro in isolamento (3.425). In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.340.067 e le persone risultate positive 89.008. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 203 (12 in reparto, 3 in terapia intensiva, 188 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 11530 (11371 guariti, 159 deceduti); Cosenza: Casi attivi 1475 (36 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1435 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 27158 (26500 guariti, 658 deceduti); Crotone: Casi attivi 221 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 208 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 8560 (8445 guariti, 115 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1190 (39 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1149 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 30155 (29742 guariti, 413 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 348 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 339 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6760 (6656 guariti, 104 deceduti).

Nessun decesso e 7 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d'Aosta. Da inizio epidemia i contagi salgono, pertanto, a 12.372. I positivi attuali sono 85 di cui 79 in isolamento domiciliare e 6 ricoverati in ospedali. I guariti sono complessivamente 11.813, +5 rispetto a ieri, i casi testati 93.786, i tamponi fino ad oggi effettuati 246.089. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza in Valle d'Aosta sono 474.