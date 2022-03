Bollettino Covid oggi 7 marzo: ​22.083 casi (4mila in più rispetto a lunedì scorso) e 130 morti, tasso di positività all'11,7%

Covid, il bollettino di oggi lunedì 7 marzo 2022. Sono ​22.083 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 35.057, mentre lunedì scorso erano stati 17.981. Le vittime sono invece 130 (ieri erano state 105). Sono 188.274 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 296.246. Il tasso di positività è all'11,7% (-0,1%). Sono invece 610 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Green Pass, Ricciardi: «Abolizione? A Londra il Covid è tornato, non abbassare la guardia»

Green pass, rimodulato dopo il 31 marzo o abolito? Da bus e metro al lavoro, ecco cosa succederà