Sono 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch'esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.736, i morti arrivano oltre la soglia dei 35 mila (35.017 per la precisione). I dati sono stati pubblicati sul sito della Protezione Civile. Gli attualmente positivi sono ora 12.473 (-20), i guariti 196.246 (-230).

LEGGI ANCHE Virus, bollettino Lazio: 9 nuovi casi, 8 di importazione. D'Amato: «Rt settimanale sopra 1»

LEGGI ANCHE Coronavirus, 43 positivi tra migranti nella sede della Croce Rossa a Jesolo



I dati delle Regioni



Lombardia

Sono 80 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 23 a seguito di test sierologici e 17 'debolmente positivì). È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Aumenta inoltre il numero di pazienti guariti/dimessi: sono +96, di cui 68.989 guariti e 2.043 dimessi, per un totale complessivo di 71.032. Stabile il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 23, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 164 (-13). È di 10 invece, il numero di morti rispetto a ieri per un totale complessivo, dall'inizio della pandemia, di 16.775 deceduti. Quanto ai tamponi effettuati sono +10.727 per un totale di 1.176.203.

Ultimo aggiornamento: 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA