Virus, bollettino Lazio: 9 nuovi casi, 8 di importazione. D'Amato: «Rt settimanale sopra 1»

Nel Lazio si registrano oggi, 16 luglio, 9 nuovi casi di contagio da coronavirus. Di questi, 8 arrivano dall'estero. Lo rivela l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel suo consueto resoconto: «Oggi registriamo un dato di 9 casi. Di questi 8 sono casi di importazione: 5 casi hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, un caso di rientro dall’India e due dalla Moldavia. Ci attendevamo questa riduzione dei casi per la grande attività di tracciamento che è stata fatta, ma non bisogna mai abbassare la guardia».

«Per i casi degli ultimi giorni ci attendiamo una valutazione settimanale del valore RT ancora sopra l’1, mentre le terapie intensive scendono per la prima volta sotto i 10 casi (9). Si confermano come priorità le verifiche sui casi provenienti dai Paesi ad alto tasso di contagio. Voglio rivolgere un appello alla donazione di sangue, l’epidemia non può fermare le donazioni perché donare è sicuro ed è un gesto di generosità. Consente inoltre di fare gratuitamente il test sierologico. Riaprono dopo il lockdown anche gli Ambufest gli ambulatori del weekend, festivi e prefestivi dove è possibile effettuare anche visite pediatriche. Nella Asl Roma 1 dei cinque casi odierni quattro sono riferiti all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati».

«Un caso ha un link con un cluster familiare già noto e posto in isolamento. Nella Asl Roma 3 un solo caso nelle ultime 24h ed è riferito all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati. Nella Asl Roma 6 un solo caso nelle ultime 24h e si tratta di un uomo moldavo per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica. Infine per quanto riguarda le province si registrano due casi nella Asl di Latina e si tratta di un uomo indiano ad Aprilia posto per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica e una donna di 52 anni moldava di rientro dalla Moldavia e per la quale sono state avviate le procedure di contact tracing internazionale. Rieti si conferma per il nono giorno consecutivo COVID Free, mentre Frosinone e Viterbo rimangono con un solo caso in isolamento ciascuno in attesa del dell’esito negativo del test molecolare. Si registra un decesso e salgono i guariti che sono stati 56 nelle ultime 24h. Nella Asl di Viterbo dal 27 luglio ripartono i lavori per il completamento del corpo A3 dell’ospedale Belcolle» commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

