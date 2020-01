Dieta chetogenica, funziona solo se dura poco: dopo 7 giorni effetti negativi sull'organismo

La dieta chetogenica - un particolare tipo di dieta che punta sulla drastica riduzione dei carboidrati - ha benefici per la salute solo a breve termine e porta, dopo una settimana, a effetti negativi sull'organismo. A dirlo è uno studio realizzato dalla Yale University e pubblicato su Nature Metabolism. Dunque, secondo il lavoro, il regime alimentare seguito anche da Gwyneth Paltrow e Kim Kardashian potrebbe portare chi lo segue a dover riprendere in futuro i chili di troppo se non seguendo una dieta chetogenica «a piccole dosi».

Questa dieta induce il corpo a bruciare i grassi. Quando il livello di glucosio nel corpo è ridotto a causa del basso contenuto di carboidrati, il corpo si comporta con una modalità del tutto diversa, come se si trovasse in una situazione di crisi e inizia a bruciare i grassi invece dei carboidrati. Questo processo, a sua volta, produce sostanze chimiche chiamate corpi chetonici che diventano una fonte alternativa di combustibile dell'organismo. Quando il corpo brucia i corpi chetonici, le cellule T gamma delta protettive dei tessuti si espandono per tutto il corpo. Lo studio è stato condotto sui topi.



È stato notato che quando le cavie continuano a seguire un regime simile per più di una settimana, consumano più grassi di quanti ne possano bruciare e sviluppano diabete e obesità. «Perdono le cellule T gamma delta protettive nel grasso», sottolinea Vishwa Deep Dixit, ricercatore che ha condotto l'analisi. «Prima di poter prescrivere una dieta di questo tipo - prosegue - è necessario un ampio studio clinico in condizioni controllate per comprendere il meccanismo alla base dei benefici metabolici e immunologici o di qualsiasi danno potenziale per la È stato notato che quando le cavie continuano a seguire un regime simile per più di una settimana, consumano più grassi di quanti ne possano bruciare e sviluppano diabete e obesità. «Perdono le cellule T gamma delta protettive nel grasso», sottolinea Vishwa Deep Dixit, ricercatore che ha condotto l'analisi. «Prima di poter prescrivere una dieta di questo tipo - prosegue - è necessario un ampio studio clinico in condizioni controllate per comprendere il meccanismo alla base dei benefici metabolici e immunologici o di qualsiasi danno potenziale per la salute delle persone in sovrappeso e pre-diabetiche».

