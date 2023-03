Dieta chetogenica, pochi carboidrati e molti grassi: come evitare il colesterolo «cattivo» secondo lo studio

Secondo una nuova ricerca, una dieta a basso contenuto di carboidrati e ad alto contenuto di grassi può essere collegata a livelli più elevati di colesterolo «cattivo» e al raddoppio del rischio di eventi cardiovascolari, come arterie ostruite, infarti e ictus.



«Il nostro studio ha rilevato che il consumo regolare di una dieta autodichiarata a basso contenuto di carboidrati e ad alto contenuto di grassi è associato a un aumento dei livelli di colesterolo Lld - o colesterolo «cattivo» - e a un rischio più elevato di malattie cardiache», ha dichiarato in un comunicato stampa l'autrice principale dello studio, la dott.ssa Iulia Iatan, della Healthy Heart Program Prevention Clinic, del St. Paul's Hospital e del Centro per l'innovazione cuore-polmoni dell'Università della British Columbia a Vancouver, in Canada.



Lo studio



«Questo studio fornisce un importante contributo alla letteratura scientifica e suggerisce che i danni superano i benefici», ha dichiarato Christopher Gardner, professore di medicina presso lo Stanford Prevention Research Center, che ha condotto studi clinici sulla dieta keto. Gardner non ha partecipato allo studio.











«L'aumento del colesterolo Ldl non dovrebbe essere considerato un effetto collaterale trascurabile di una dieta Vlcd (dieta a bassissimo contenuto calorico) o di una dieta chetogenica», ha affermato Gardner, sottolineando il rischio più elevato di eventi cardiovascolari nei soggetti con livelli più elevati di chetoni nel sangue, rispetto a quelli che seguono una dieta più standard. Nello studio, i ricercatori hanno definito una dieta a basso contenuto di carboidrati e alto contenuto di grassi (Lchf) come una dieta in cui il 45% delle calorie totali giornaliere proviene dai grassi e il 25% dai carboidrati. Lo studio, che non è stato sottoposto a revisione paritaria, è stato presentato domenica alla sessione scientifica annuale dell'American College of Cardiology insieme al Congresso mondiale di cardiologia.



«Il razionale del nostro studio è nato dal fatto che nel nostro ambulatorio di prevenzione cardiovascolare vedevamo pazienti con grave ipercolesterolemia che seguivano questa dieta», ha detto Iatan durante una presentazione alla sessione. L'ipercolesterolemia, o colesterolo alto, aumenta il rischio di infarto o di altri eventi cardiovascolari avversi.



«Questo ci ha portato a interrogarci sulla relazione tra queste diete a basso contenuto di carboidrati e ad alto contenuto di grassi, i livelli di lipidi e le malattie cardiovascolari. Nonostante ciò, i dati su questa relazione sono limitati», ha affermato la ricercatrice.







Il campione



I ricercatori hanno confrontato l'alimentazione di 305 persone che seguivano una dieta Lchf con quella di circa 1.200 persone che seguivano una dieta standard, utilizzando le informazioni sanitarie della banca dati britannica UK Biobank, che segue le persone per almeno un decennio.

I ricercatori hanno scoperto che le persone che seguivano una dieta Lchf presentavano livelli più elevati di lipoproteine a bassa densità, note anche come Ldl, di colesterolo e di apolipoproteina B. L'apolipoproteina B è una proteina che ricopre le proteine del colesterolo Ldl ed è in grado di predire le malattie cardiache meglio di quanto possano fare livelli elevati di colesterolo Ldl.

I ricercatori hanno anche notato che l'apporto totale di grassi dei partecipanti alla dieta Lchf era più elevato di grassi saturi e il consumo di fonti animali era doppio (33%) rispetto a quelli del gruppo di controllo (16%).

«Dopo una media di 11,8 anni di follow-up - e dopo l'aggiustamento per altri fattori di rischio per le malattie cardiache, come il diabete, l'ipertensione, l'obesità e il fumo - le persone che seguivano una dieta Lchf avevano un rischio più che doppio di avere diversi eventi cardiovascolari importanti, come blocchi nelle arterie che dovevano essere aperti con procedure di stenting, infarto, ictus e malattia arteriosa periferica», hanno scoperto i ricercatori, secondo il comunicato stampa.



I rischi

Nel comunicato i ricercatori affermano che il loro studio «può solo mostrare un'associazione tra la dieta e un aumento del rischio di eventi cardiaci maggiori, non una relazione causale», perché si tratta di uno studio osservazionale, ma i loro risultati meritano ulteriori studi, «soprattutto quando circa 1 americano su 5 riferisce di seguire una dieta a basso contenuto di carboidrati, cheto-simile o completamente cheto».

Iatan ha detto che i limiti dello studio includono gli errori di misurazione che si verificano quando le valutazioni dietetiche sono auto-riportate, la piccola dimensione del campione dello studio e il fatto che la maggior parte dei partecipanti erano britannici e non includevano altri gruppi etnici.

Lo studio ha anche esaminato l'effetto longitudinale della dieta, mentre la maggior parte delle persone che seguono una dieta chetoide tende a seguirla in modo intermittente per periodi di tempo più brevi.

La maggior parte dei partecipanti - il 73% - erano donne, il che, secondo Iatan, è «piuttosto interessante da vedere, ma supporta anche la letteratura disponibile secondo cui le donne in generale tendono a seguire più schemi dietetici, tendono a essere più interessate a cambiare il loro stile di vita».

Le cure specifiche



Alla domanda se ci sono gruppi che non subiscono danni seguendo una dieta Lchf, Iatan ha risposto che la durata della dieta e la perdita o meno di peso «possono controbilanciare l'aumento delle Ldl».

«L'importante è ricordare che ogni paziente risponde in modo diverso. Quindi, c'è davvero una variabilità interindividuale tra le risposte. Quello che abbiamo riscontrato è che, in media, i pazienti tendono ad aumentare i livelli di colesterolo Ldl».

Il dottor David Katz, specialista in medicina dello stile di vita che non ha partecipato allo studio, ha affermato che «ci sono vari modi per mettere insieme una dieta Lchf, ed è molto improbabile che abbiano tutti gli stessi effetti sui lipidi sierici o sugli eventi cardiaci».

Tuttavia, ha aggiunto, «il fatto che una dieta Lchf sia associata a effetti avversi in questo studio è una prova di realtà per coloro che adottano tali diete solo perché sono in voga».

Secondo la maggior parte degli esperti di salute, la dieta keto, che vieta i carboidrati per far sì che il corpo bruci i grassi come combustibile, esclude alimenti sani come frutta, fagioli, legumi e cereali integrali. Nella dieta keto, si limita l'assunzione di carboidrati a 20-50 al giorno - più basso è, meglio è. Per intenderci, una banana o una mela di medie dimensioni contiene circa 27 carboidrati, ovvero l'intero fabbisogno giornaliero.

Lo scopo energetico

«I gruppi di alimenti che devono essere eliminati per raggiungere la chetosi sono fonti importanti di fibre nella dieta, oltre che di molti importanti nutrienti, sostanze fitochimiche e antiossidanti. Questo è motivo di preoccupazione per molti professionisti della salute che considerano la Vlcd o la dieta chetogenica dannosa per la salute a lungo termine», ha detto Gardner.

Keto è l'abbreviazione di chetosi, uno stato metabolico che si verifica quando il fegato inizia a utilizzare il grasso immagazzinato per produrre chetoni a scopo energetico. Il fegato è programmato per farlo quando il corpo perde l'accesso al suo carburante preferito - i carboidrati - e pensa di essere affamato.

La dieta keto esiste dagli anni '20, quando un medico la scoprì come metodo per controllare le crisi epilettiche nei bambini affetti da epilessia che non rispondevano ad altri metodi di trattamento.

Le diete a basso contenuto di carboidrati come la keto si basano molto sui grassi per saziare. Almeno il 70% della dieta keto è costituito da grassi; alcuni sostengono che sia più del 90%.





Sebbene sia possibile ottenere tutti questi grassi da grassi insaturi sani come avocado, tofu, noci, semi e olio d'oliva, la dieta consente anche grassi saturi come strutto, burro e olio di cocco, oltre a latte intero, formaggio e maionese. Mangiare molti alimenti ricchi di grassi saturi aumenta la produzione di colesterolo Ldl, che può accumularsi nelle arterie e limitare il flusso di sangue al cuore e al cervello.