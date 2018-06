Il destino lo tracciamo noi con la mano di Dio

di Roberto Gervaso

Ho vissuto e continuerò a vivere. Lo sento. L'universo è grande. - La Storia non insegna niente. Anche agli uomini che la fanno. - Gli storici sono sempre di parte. Anche se non lo sanno. - Ho sempre disprezzato il denaro che non ho guadagnato. - Il mio corpo è una necropoli; la mia mente, un vulcano in eruzione. - Per prendere un abbaglio, mi basta un'occhiata. - È troppo ricco e non sa come spendere il proprio denaro. Peggio per lui. - Chi dice che il denaro non dà la felicità...