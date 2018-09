Guardarsi negli occhi quando ci si bacia è tempo perso

di Roberto Gervaso

L'incontro fra Scott e Zelda, nell'estate del 1918 a Montgomery, fu casuale. E, come tanti incontri casuali, ebbe sviluppi imprevedibili. Non una beffa del destino, ma, forse una sua scelta, che fornì la trama al primo capitolo di un romanzo che appassionò tutta l'America negli anni più spensierati: quelli ruggenti. Scott indossava l'uniforme di sottotenente, confezionata su misura da un celebre sarto. N'era fiero, e si vedeva. In divisa si sentiva ancora più importante e più...