19 settembre 1963 Muore la cantante Maria Campi

Muore a Roma Maria Campi, nome d'arte di Maria De Angelis, stata una cantante, attrice e diva di varietà, italiana, celebre per essere stata l'inventrice della "mossa".



Dotata di bellezza molto vistosa, mandava in visibilio il pubblico con la sua celebre "mossa" e, soprattutto, con motti romaneschi piuttosto salaci, attraverso i quali soleva interloquire con gli spettatori, durante l'esecuzione delle sue canzoni piccanti, spesso suggeriti da Petrolini, Alfredo Bambi e Trilussa, suoi fraterni amici.

Tra i suoi cavalli di battaglia le canzoni brillanti ’A tazza ‘e cafè, Il cavallo del colonnello e La petite tonkinoise, portata al successo in Francia da Joséphine Baker. Durante una sua tournée in Spagna, apprese il ballo della rumba e lo introdusse in Italia nel 1913, anche iniziando a collaborare con il cantautore Odoardo Spadaro e con il cantante Gino Franzi. Guido da Verona descrisse Maria Campi nel romanzo biografico La donna che inventò l'amore, pubblicato nel 1915, dal quale fu liberamente tratto il film di Marcello Fondato Ninì Tirabusciò la donna che inventò la mossa, dove la Campi viene interpretata da Monica Vitti.

