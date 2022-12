Roma, sulla Palmiro Togliatti la pista ciclabile "fantasma": bloccata da un cumulo di rifiuti

La pista ciclabile fantasma. No, non è un titolo di un romanzo, anche se Parigi ha avuto il fantasma dell’Opera, Roma o meglio il V municipio “finalmente” ha la sua pista ciclabile fantasma. Era ora, non proprio direbbero i residenti di Quarticciolo, il quartiere tra la Palmiro Togliatti e via Prenestina. Ogni volta che si affacciano dal balcone o escono per fare la spesa, vedono un cumulo di spazzatura che straborda dai cassonetti e invade parte del marciapiede e la ciclabile di fatto “bloccandola”.

Un’interruzione in direzione Prenestina, all’altezza di via Ascoli Satriano, sottolinea Marco di Dillo a noi Roma che ha ripreso tutto con dei video. Cumuli di spazzatura in bella vista, per quelle migliaia di macchine che passano tutti i giorni da quell’incrocio. I residenti si ribellano e chiedono che il presidente del V municipio e la sua giunta si facciano portavoce chiamando l’Ama con urgenza. Intanto sono almeno tre giorni che il cumulo è lì e cresce ora dopo ora.

Ma non è tutto, proseguendo verso la Prenestina si arriva ad una fermata dell'Atac che versa in uno stato di degrado assoluto. Spazzatura, plastica, cartone e bottiglie ovunque e una poltroncina che fa capolino sotto la tettoia della fermata. Uno dei residenti di via Molfetta poco distante passando borbotta: «Questo spettacolo non è più tollerabile proprio di fronte la sede del Municipio e all'uscita delle macchine della Polizia municipale ma nessuno se ne accorge? Noi sentiamo una puzza indescrivibile non vorremmo incominciare a vedere anche i topi».