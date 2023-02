Roma, l'impegno della Protezione civile nel VII municipio: tra l'hub per l'emergenza ucraina e il banco farmaceutico

L’Hub della task force del VII municipio per l’emergenza Ucraina sta per compiere un anno e la Protezione civile di Roma sud ricorda il suo impegno nei confronti dei soggetti più fragili del territorio con il servizio di distribuzione gratuita di farmaci attarverso il Banco farmaceutico di via Tropea. «Oltre al nostro impegno nei confronti del popolo ucraino siamo impegnati in tantissime altre attività tra cui la distribuzione attraverso il banco farmaceutico dei farmaci e dei prodotti per la prima infanzia ai cittadini del municipio - dice il coordinatore della Protezione civile Roma sud Alessandro Angeli - se si ha necessità di un farmaco, normalmente a pagamento o “da banco” per le persone in difficoltà si può riceverlo gratuitamente, verificandone la disponibilità presso la Protezione Civile Roma Sud».

Il banco è in via Tropea ed è aperto il martedì dalle 15 alle 17, il mercoledì dalle 11 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17. Per informazioni si può contattare il numero gratuito 800111405, o inviare un messaggio WhatsApp al 375.633.633.3 o una mail a info@protezionecivileromasud.it. «Ci occupiamo di tutta quella fascia di popolazione che non riesce ad accedere facilmente alle cure anche di malattie minori - specifica Angeli - gestiamo il banco ma anche decine di altre attività tra cui anche 300 ucraini che sono attualmente nell’hub (sono circa 800 gli ucraini sul territorio che continuano ad usufruire del banco farmaceutico e degli altri servizi messi a disposizione dall Protezione civile, ndr). La cittadinanza del municipio che ci fa richiesta per accedere al banco farmaceutico, lo fa attraverso il servizio sociale territoriale, di solito sono nuclei monitorati o soggetti che già accedono a forme di sostegno del servizio o consegnando l’Isee dell’ultimo anno direttamente. I farmaci che gestiamo sono tutti a pagamento, non parliamo poi di quelli pediatrici». Il banco attivo ormai da sei anni è aperto da novembre ad aprile e nel periodo di chiusura si può contattare telefonicamente al numero verde o via email.