Roma, blatte nel locale e cibo scaduto: sospesa la licenza al minimarket a Pantano

Non rispettava le norme igienico sanitarie e aveva carenze strutturali, chiuso per sette giorni un minimarket di via Badesi, a Pantano, in cui proprietario è stato sanzionato per tre mila euro. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Roma lo scorso 15 gennaio a seguito della segnalazione dei carabinieri di Tor Bella Monaca.

I CONTROLLI

I militari avevano fatto un controllo nel locale, di proprietà di un 51enne nigeriano, pochi giorni prima, il 9 gennaio, e avevano riscontrato carenze igienico - sanitarie oltre a carenze strutturali, portandole all'attenzione dell'autorità giudiziaria.Il Questore ha così emesso un provvedimento di sospensione della licenza per 7 giorni, ai sensi dell'ex art. 100 Tulps, che è stato notificato tre giorni fa al titolare. Non solo la chiusura dell'esercizio, il 51enne è ora costretto anche a pagare una sanzione di tre mila euro.Diversi erano stati i controlli interforze in tutta la zona nella giornata del 9 gennaio.Per quanto riguarda bar e locali era stata elevata una maxi multa da 10mila euro a una delle attività per la violazione della normativa relativa all'orario dello slot. E ancora, un minimarket era stato sanzionato per mancato autocontrollo sugli alimenti e carenze igienico-sanitarie. Durante l'ispezione, i militari avevano scoperto la presenza di blatte nel locale ed avevano proceduto alla sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione degli illeciti contestati. Un altro esercizio commerciale era stato sanzionato per aver impiegato due cittadini clandestini, sprovvisti di documenti utili al soggiorno. Un altro bar aveva ricevuto sanzioni per mancanza di controllo sugli alimenti e carenze igienico-sanitarie, con presenza di feci di animali infestanti nel magazzino.