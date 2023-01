Martina Scialdone, fiaccolata al Tuscolano per la donna uccisa dall'ex. Il Telefono Rosa: «Inserire pene per la violenza di genere»

Ieri sera al Tuscolano si è svolta la seconda fiaccolata (la prima c’è stata lunedì, ndr) in memoria dell’avvocata esperta di diritto di famiglia Martina Scialdone. Vittima di femminicidio uccisa a colpi di pistola venerdì scorso davanti al ristorante Brado, in viale Amelia, dal suo ex compagno Costantino Bonaiuti, ingegnere e sindacalista di 61 anni che rifiutava che la 35enne troncasse il loro rapporto. L’associazione forense Catilina in collaborazione con il Centro Italiano Gestalt, organizzando “la fiaccolata” e presente con uno striscione su cui campeggiava “Era una di noi”, ha voluto ricordarla ancora una volta con gente comune e centinaia residenti del quartiere.

Presenti i suoi colleghi avvocati e amici che hanno auspicato che questi fatti non debbano più accadere nel 2023. Presente alla fiaccolata anche il “Telefono Rosa“: «Scendiamo di nuovo in strada per manifestare e difendere i diritti delle donne. Lo facciamo dopo l’ennesimo femminicidio. Chiediamo alla Presidente del Consiglio di inserire nella sua agenda la violenza di genere come una priorità. Certamente non fermeremo i femminicidi, ma abbasseremo i numeri preoccupanti. Tutte le volontarie e le professioniste del Telefono Rosa vogliono salutare la collega e stringersi intorno alla famiglia» concludono i responsabili dell’associazione. Sono state 120 le donne vittime di femminicidio che hanno perso la vita in Italia nel 2022, uccise tra le mura domestiche o per strada, accoltellate o colpite al petto con pistole e fucili perché donne, alla ricerca della libertà da un rapporto violento e possessivo. Secondo i dati del Viminale raccolti dal Servizio analisi della Direzione centrale della Polizia criminale, tra il 1° gennaio e il 18 dicembre in Italia si sono registrati 300 omicidi, con 119 vittime donne (120 se si conta Maria Amatuzzo, uccisa il 24 dicembre dal marito) 97 di loro sono state uccise in ambito familiare o affettivo; di queste 57 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner.