Roma, la fermata-museo San Giovanni si trasforma in palcoscenico per la Subway Jump Performance

La Fermata “Museo” San Giovanni della metro di Roma diventa un palcoscenico urbano. Il duo Natalino Marchetti e Simone Alessandrini, giovedì 6 giugno dalle 17.30, saranno i protagonisti di Subway Jump/Performance, iniziativa realizzata da Tramjazz in collaborazione con Atac.



Metro, stazioni, luoghi di transito, senza intimità né memoria, dove occorre “mettersi in fila sulla destra”, “scendere a sinistra” ed è " vietato fumare". Punti di passaggio, attraversamenti veloci, ma anche, a volte, inaspettatamente, occasioni di nuovi incontri, di nuove connessioni e scoperte. Nella fermata museo di San Giovanni, poi, si sale e si scende attraverso il tempo di Roma. E allora quale miglior luogo per liberarsi momentaneamente della propria identità, stupirsi, emozionarsi, per qualcosa di imprevisto. © RIPRODUZIONE RISERVATA