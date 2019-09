Il viaggio nelle sue declinazioni: al via il FiumicinoFilmFestival

Tutto è pronto per la kermesse. Grande attesa per la seconda edizione del FiumicinoFilmFestival da domani a domenica . La città di Fiumicino, terra simbolo di incontri e partenze, ospiterà la rassegna cinematografica dedicata ai film legati al

viaggio

nelle sue diverse declinazioni, interiori, fisiche e metaforiche. Con la supervisione del direttore Giampietro Preziosa, del direttore artistico Marco Simon Puccioni e con il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, al via una tre giorni gratuita di film, documentari, cortometraggi, incontri e letture all'insegna del viaggio. Tantissimi gli ospiti attesi alla kermesse cinematografica organizzata dalla Inthelfilm con il sostegno del Comune di Fiumicino, Tributi e Aeroporti di Roma.



Tra gli altri, le attrici Claudia Gerini, Maria De Medeiros e Daniela Poggi ritireranno il «Premio Leonardo Da Vinci» come artiste che, per esperienze differenti, si sono avventurate in un viaggio alla ricerca di nuove storie e nuove culture. Le proiezioni, completamente gratuite e aperte a tutti, si svolgeranno nella tensostruttura di 200mq allestita per l'occasione in Viale Traiano 153, alla Darsena di Fiumicino. Qui, tutti i pomeriggi, verranno proiettate opere audiovisive italiane ed internazionali: due documentari e due lungometraggi ogni giorno, a cui seguiranno interessanti dibattiti tra appassionati e professionisti del settore.

