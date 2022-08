FdB festival 2022, tre serate di musica dal vivo a Fabrica di Roma con Rancore, Sick Tamburo, Nanowar of Steel...

"FdB festival", il ritorno. L'ultimo weekend di agosto segna la ripartenza, dopo la pausa per virus, del festival dal vivo a Fabrica di Roma (Viterbo). Un evento che, come da tradizione della Festa della Birra, si annuncia come quello più caldo dell'estate viterbese.

Per i tre giorni del festival sono attesi gruppi che voleranno sulle note dell'indie rock - venerdì 26 agosto - con Sick Tamburo e Management, fino al rap metafisico - domenica 28 - con Rancore e Sama, passando per un sabato 27 metal e divertente, in compagnia di Nanowar of Steel, Furor Gallico e Draconian.

"FDB Festival 2022" ha scelto una line-up “tradizionale” per la tre giorni fabrichese: un genere per serata, attraversati da contaminazioni e sperimentazioni musicali. Il blend di offerta per un pubblico meraviglioso, che dopo tanto silenzio riscopre la voglia di cantare e di ballare.

Lo start dalle ore 18 di venerdì prossimo: inizia la festa (a ingresso gratuito) presso il piazzale Santa Maria Teresa di Calcutta per assaporare la vasta e fresca scelta di birre che arricchiranno e accompagneranno il festival: Heineken, Ichnusa - anche nella variante non filtrata - , Affligen rossa e bionda, Bulldog strong ale, Erdinger weiss, Lagunitas Ipa e Super 8 Export sono i marchi che troverete al Festival.

Un ricco mosaico di birre chiare e speciali accompagnate dalle consuete proposte culinarie e tanto altro. Sarà una festa di grande musica, da assaporare con una buona birra: sarà la festa dell'estate che segna la riscossa dopo mesi e mesi di ombre oscure.

Info e contatti: Mail: Info@fdbfestival.it - WhatsApp: 3913081600 - Web: https://m.facebook.com/FdBFestival/