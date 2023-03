Domus Artium a Palazzo Colonna: successo per le note immortali tra splendide e antiche mura

Grandissimi interpreti in un contesto d'eccezione. Il mito del violino approda a Palazzo Colonna con il maestro Pinchas Zukerman. A Domus Artium, i prestigiosi appuntamenti di musica classica che animano le dimore storiche della Capitale, sfilano, tra i tanti illustri ospiti, Alessia Antinori, Luigi Gubitosi e Elisa Thurn und Taxis, Cesara Buonamici, in giacca animalier, con il marito Joshua Kalman e poi ancora Luca e Federica Cerasi, in elegante giacca di raso blu. Ecco la principessa Claudia Ruspoli.

Tutti a commentare questo evento straordinario nella cornice d'eccezione della splendida Galleria Colonna: 76 metri d'arte sontuosa, autentico gioiello del barocco romano, accanto a capolavori di eccellenza assoluta dei maggiori artisti italiani e stranieri tra il XV e il XVI secolo, tra cui Annibale Carracci, Guido Reni, Tintoretto, Guercino, Veronese, e molti altri. Qui Zukerman, acclamato tra i più grandi violinisti viventi, si esibisce in concerto in Trio con Amanda Forsyth e Shai Wosner. Gongola l’ideatore della kermesse Barrett Wissman. Ecco la violoncellista Nina Kotova, in colorata mise.



Il Pinchas Zukerman Trio esegue per il pubblico un programma musicale composto dalla Fantasiestucke op.88 di Schumann, dal Trio in fa maggiore op. 18 di Saint-Saens e dal Trio “Degli Spettri” in re maggiore op.70 n.1 di Beethoven. Al termine del concerto, wine tasting con una selezione di vini serviti nella Coffee House durante il quale il pubblico può eccezionalmente incontrare gli artisti e condividere l'atmosfera di convivialità intorno alla grande musica e in una cornice di eccezionale valore storico artistico.