Venerdì 21 Luglio 2023, 15:17

Party di note per un parterre esclusivo. L’happening di Palazzo Ripetta ospita un coro d’eccezione: “The Harvard Krokodiloes”. Ovvero un esuberante gruppo di studenti della prestigiosa università americana che hanno fatto tappa nella Città Eterna per un giorno, in un tour mondiale di undici settimane, provenienti da Kuala Lumpur e diretti in queste ore verso la Costa Azzurra. Si tratta del più antico gruppo di canto a cappella dell'Ateneo a stelle e strisce, fondato nel 1946. Il talentuoso team è composto da dodici studenti universitari in smoking che intepretano canzoni tratte dal Great American Songbook e oltre. E appena danno prova del loro talento, il giardino dell’hotel si riempie di pubblico e di commenti di apprezzamento. Applaude Francesco Capodiferro, amministratore delegato di Battistoni e deus ex machina dell’originale appuntamento. Lo salutano tanti amici.

Tra questi Giacomo Crisci, Ceo dell’hotel ospitante, e la modella Louise Ebel, in fresco completo a quadretti bianchi e rosa e ventaglio, per arginare l’afa. Nel corso del goloso buffet che segue la bellissima performance, tra gli eleganti e vari ospiti si riconoscono il principe Guglielmo Giovanelli Marconi, la baronessa Maria Sole Vismara Currò, Anna Coliva e poi il gioielliere Giorgio Cazzaniga accompagnato dalla bionda Helen Tucker, discendente del presidente George Washington, in total black. Posa con loro Azzurra Mangione, consorte di Capodiferro. Ecco il manager Davide Scarparo con le imprenditrici Enrica e Eleonora Core. E si fa tardi tra brindisi e progetti per le vacanze.