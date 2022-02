Concerti a Roma fino al 27 febbraio: dai Pineapple Thief alla tarantella, da Hetty Kate a Two Girl from Ipanema

LUNEDI’ 21 FEBBRAIO

Jazz/All’Alex ritorna il Gypsy Jazz Trio

Un repertorio che fruga nella tradizione del jazz manouche di Django Rheinhardt e del suo storico Hot Club de France: ecco il live del Gipsy Jazz Trio, ovvero i chitarristi Moreno Viglione e Augusto Creni e il contrabbassista Renato Gattone, che si muovono nelle atmosfere gitane degli anni Trenta e Quaranta, fra musica, grande swing d'annata, talento creativo e virtuosismi.

APPROFONDIMENTI ROMA Foto

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

MARTEDI’ 22 FEBBRAIO

Jazz/All’Alexanderplatz doppio live del trombettista francese Fabien Mary

Il trombettista Fabien Mary, francese di Rouen, annata 1978, si e diplomato al conservatorio studiando musica classica, ma quando vent’anni dopo è arrivato a Parigi è passato subito al jazz, ha suonato con tante formazioni e tanti musicisti, come la Big Band Jazz di Nicolas Folmer e Pierre Bertrand con la quale ha vinto nel 2005 un Django d'Or, che aveva già conquistato tre anni prima con il suo primo album da leader, “Twilight”. Ha suonato con Wynton Marsalis, Diana Krall, Johnny Griffin, Steve Turre, Michel Legrand, Spanki Wilson, Dave Liebman, Preston Love, Archie Shepp, si è aggiudicato diversi premi e con il gruppo che lo affianca, il suo Italian Quartet (sono Gianluca Figliola alla chitarra, Vincenzo Florio al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria) propone brani da lui composti o arrangiati.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, stasera e domani, ore 21

Musica/All’Elegance “Made in Italy” con il trio di Fabio Di Cocco

“Made in Italy“, è un progetto che ripropone una serie di canzoni italiane d’autore, molto conosciute al grande pubblico e firmate da Gino Paoli, Francesco De Gregori, Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè, Domenico Modugno, Giovanni D’Anzi e via di questo passo, riarrangiate e adattate alle possibilità di un trio jazz, rilette sia a livello armonico che ritmico. Il pianista e arrangiatore Fabio Di Cocco, il contrabbassista Andrea Avena e il batterista Max De Lucia si muovono tra brani come “Generale”, un “Voglio vivere così” a ritmi latini, uno swing per “Tienimi dentro te”, divisioni atipiche per la forma canzone (“Storia d’amore” fatta a 7/4), atmosfere da delicate (“Agnese”, “La canzone di Marinella”) a energiche (“La gatta”), l’uso di groove in cui dare spazio all’interplay tra gli strumenti è uno degli elementi cui maggiormente è volto lo sforzo interpretativo del trio.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21,30

MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO

Blues/Il trio di Mario Donatone live al Charity Cafè

Mario Donatone è uno degli interpreti di blues e soul più apprezzati del panorama italiano. Pianista e vocalist, in trio con Davide Bertolone, contrabbassista con una lunga carriera internazionale alle spalle, e Lucio Turco, batterista storico del nostro jazz, propone una panoramica di brani della tradizione black americana che spaziano tra Ray Charles, Dr John, B.B. King e altri classici. La sua vocalità blues, il pianismo percussivo e la capacità di coinvolgere il pubblico si sposano con il linguaggio di una ritmica di altissimo livello.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Jazz/All’Elegance la vocalist americana Mary Horan

Nata nel Wisconsin (ma adesso vive a Key West, famosa isola all’estremo sud della Florida) la vocalist Mary Horan ha cominciato a diciotto anni con la Sky Light Comic Opera di Milwaukee, ha frequentato teatro, opera, jazz e pop, ha cantato con la band folk e pop di fama internazionale The Serendipity Singers, è stata due anni in Italia, si è spostata in Belgio, si è esibita negli Stati Uniti, in Europa, in Corea del Sud e nella Repubblica Dominicana. La trovate in concerto con due musicisti italiani, il pianista Emanuele Rizzo e il contrabbassista Giuseppe Civiletti.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21,30

GIOVEDI’ 24 FEBBRAIO

Jazz/All’Alex il trio del sassofonista Paolo Recchia

Il trio di Paolo Recchia (il musicista è nato a Fondi nel 1980) vede il leader al sax alto e soprano, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria, e offre precise e coraggiose scelte stilistiche proponendosi di ripercorrere, con originalità e intelligenza, diversi capolavori della grande tradizione jazzistica, ma cavalca con sensibilità anche la vena compositiva di Recchia, proponendo brani originali tratti dai suoi album.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Jazz/Due sere al Charity con il trio del pianista Roberto Tarenzi

Un mix di brani originali della tradizione americana per un trio con salde radici nella tradizione ma con uno sguardo verso il futuro: è quello del pianista Roberto Tarenzi, con Francesco Puglisi al contrabbasso, Marco Valeri (stasera) e Valerio Vantaggio (domani) alla batteria.

Charity Cafè, charitycafe.it, 06-47825881, via Panisperna 68, oggi e domani, ore 22

Bossa & samba/Gio’ Marinuzzi e Cristiana Polegri, Two Girl from Ipanema

Two Girls from Ipanema, due ragazze di Ipanema, storica zona di Rio de Janeiro alla quale si sono ispirate per il nome del loro duo la vocalist e chitarrista Gio’ Marinuzzi e la vocalist e sassofonista Cristiana Polegri, che propongono musica brasiliana all’Elegance e che hanno scelto di recuperare quel Brasile musicale che va in parte scomparendo a causa della prepotente invadenza della musica pop internazionale, ma che i cultori più raffinati continuano a coltivare e amare. Offrono brani ormai quasi dimenticati o entrati nel repertorio più noto a livello internazionale, come quelli composti nei gloriosi anni ’60, epoca della bossanova. Le due spaziano dal samba al samba cançao, dalla marcha allo chorinho, con brani di autori quali Jobim, Azevedo, De Moraes, Chico Buarque, Djavan, Caetano Veloso e altri e con qualche incursione nella musica americana, e riescono a instaurare un rapporto molto vivo col pubblico traducendo i testi e raccontando aneddoti.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21,30

Cantautori/Tutto Pino Daniele con la Iesainò Band

La Iesainò Band è attiva da diversi anni con il suo particolare tributo a Pino Daniele, il maestro del blues mediterraneo: sono la vocalist Giulia Maglione, il chitarrista Andrea Panzera, Umberto de Santis al contrabbasso e Andrea Borrelli alla batteria.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, ore 21

VENERDI’ 25 FEBBRAIO

Rock/Gli inglesi The Pineapple Thief al Parco della Musica

La band britannica The Pineapple Thief, considerata tra i gruppi più interessanti nel panorama del progressive rock degli ultimi anni, torna in Italia dopo il rinvio causa pandemia del tour dello scorso novembre. La formazione, dopo lo straordinario successo mondiale di “Your Wilderness” del 2016 e del “Dissolution Tour” del 2019, propone i suoi successi e i brani dell’ultimo album “Versions of the Truth", con suoni post-rock dinamici e avvincenti. Il vocalist e chitarrista Bruce Soord, il batterista Gavin Harrison, il bassista Jon Sykes e il tastierista Steve Kitch spiegano di aver rinviato a malincuore gli appuntamenti ma di essere pronti a tirare fuori tutta la grinta possibile. Inutile chiarirlo, ci sanno fare e parecchio.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, sala Sinopoli, ore 21

Jazz/All’Alex il Drop It! Trio, anteprima del nuovo album

Il Drop It! Trio presenterà in anteprima il suo disco di prossima pubblicazione. La formazione (Egidio Marchitelli alla chitarra e agli effetti, Lorenzo Feliciati al basso e all’elettronica e Lucrezio de Seta alla batteria) ha scelto il nome Drop It! per descrivere le sue intenzioni: lasciarsi andare, suonare senza essere imbrigliata in schemi e etichette che non le appartengono, offrire un viaggio musicale che attinge dalle molteplici esperienze dei componenti, un crossover che spazia dal jazz al funk, dal rock al pop fino alla totale improvvisazione estemporanea, il tutto sempre condito dall’utilizzo mai scontato di elettronica e effettistica. I tre musicisti hanno collaborato con Noa, Dionne Warwick, Bob Mintzer, Pat Mastellotto, Cuong Vu, Tom Harrell, Alex Britti, PFM, Patches Stewart, Tony Scott, Niccolò Fabi, Nina Zilli, Teresa De Sio, Fiorella Mannoia, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Stefano Di Battista e tanti altri.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Rock/Greg & The Rockin’ Revenge al Cotton club

La vendetta del rock’n’roll: così Greg, il vocalist e chitarrista Claudio Gregori, presenta i Rockin’ Revenge, ovvero Andrea Pesaturo alla chitarra, Clem Bernabei alla voce e al pianoforte, Ivano Sebastianelli al basso e Riccardo Colasante alla batteria. La band propone i successi degli anni ’50 di star come Buddy Holly, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Billy Lee Riley, Carl Perkins e altri, insieme a molti brani originali scritti dallo stesso bandleader. Sono divertenti, vanno avanti a suon di "Sha-badubudì" e "Ramalamading dong" e ripercorrono uno dei generi più interessanti dell’epoca con armonie vocali, ritmi swinganti e profumi di rockabilly, dai Coasters a Dion & the Belmonts, dai Diamonds a The Cleftones, The Beach Boys, The Platters, The Cadillacs e altre band che hanno contribuito alla fama di questo genere.

Cotton Club, cottonclubroma.it, via Bellinzona 2, 349-0709468, ore 22

Jazz/Arriva all’Elegance la vocalist australiana Hetty Kate

La vocalist Hetty Kate, che si è divisa fra l’Inghiterra, dove è nata, e l’Australia, dove è cresciuta, e che da anni vive a Parigi, è famosa per la sua musicalità naturale, lo stile disadorno e il tono puro. Ama lo swing moderno, ha cantato in tutto il mondo, è stata descritta come una delle migliori voci swing sulla scena attuale e propone, in quartetto con il pianista Alessandro Bravo, il contrabbassista Francesco Pierotti e il batterista Alberto Argirò, una selezione di canzoni tratte dai suoi nove album e alcuni nuovi brani. Si è esibita dappertutto, dagli Usa al Giappone, dall’Europa all’Asia, e il suo progetto sinfonico "The A to Z of Jazz" ha girato mezzo mondo.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 22

Jazz/Alla Casa Gianluca Vigliar con il suo nuovo album

“Plastic Estrogenus” è il secondo album del sassofonista e compositore Gianluca Vigliar, che lo presenta live con il trombettista Francesco Fratini, Andrea Biondi al vibrafono, Vincenzo Florio al basso e Marco Valeri alla batteria. In un momento in cui la plastica è al centro e anche nelle profondità di tutti gli oceani, un grave disagio proveniente dall’esterno, Vigliar rivolge l’attenzione ai problemi più insidiosi che queste sostanze (i famigerati xenoestrogeni provenienti da plastica e altri prodotti) provocano all’interno del corpo umano, come spiegato dal testo all’interno del disco. E’ un lavoro frutto di una accurata ricerca sonora e timbrica e offre sette brani del leader, proposti da una formazione caratterizzata dal suono di uno strumento armonico molto particolare: il vibrafono.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-80241281, ore 21

Rock/Zac & Zappis in concerrto al Fonclea

Rock con la formazione Zac & Zappis, quartetto del batterista Ezio Zaccagnini con il chitarrista Al Bochicchio, il bassista Bob Masala e il vocalist Zappis.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, 06-6896302, ore 21.30

SABATO 26 FEBBRAIO

Jazz/Alla Casa in concerto la band dei Three Peaks

Simone Sansonetti alla chitarra elettrica, Alessandro Bintzios al contrabbasso e al basso elettrico e Cesare Mangiocavallo alla batteria, ai sintetizzatori e ai campionatori sono i Three Peaks, band e progetto di tre giovani musicisti, con radici fondate nel jazz, di sperimentare con i suoni e con le forme musicali varcando i confini tradizionali timbrici e di interplay del classico trio. I brani, tutti firmati da loro, mescolano e integrano diversi generi musicali in un linguaggio originale che si muove su influenze provenienti dal rock, dal free jazz, dal progressive, dalla musica elettronica, il tutto filtrato attraverso solide esperienze jazzistiche.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-80241281, ore 21

Dance/Al Cotton Club si balla con gli Apple Sing & Apple Play

Per chi ha voglia di ballare con successi dance vecchi e recenti, da “We are Family” delle Sister Sledge a “Le Freak” degli Chic, agli hit di Barry White o con brani come “Lady Marmelade”, “Proud Mary” e “Let The Music Play”, tornano gli Apple Sing & Apple Play, ovvero le voci di Giada Manti, Alessandro Rossi e Tiziana Salzano, il vocalist e chitarrista Daniele De Salvo, Luigi Uccioli alle tastiere, Mimmo Imperiale al contrabbasso e Angelo Capuzzimato alla batteria.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Reggae/Torna al Monk la band Radici nel Cemento

La reggae band romana Radici nel Cemento, fresca di restyling con Giorgio Rastablanco Spriano alla voce e chitarra, Rugantino (chitarra e voce), Christian Simone e Pierfrancesco Cacace (sassofoni), Michele Fortunato (trombone) e Vincenzo Caristia (batteria) torna con il suo mix di reggae e ska e i suoi hit, con i brani dell’ultimo album “Fuego y Corazòn”. Per il live sul palco c'è anche Mr Phasa Ital Noiz, già producer, tastierista e bassista del gruppo.

Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 21.45

Jazz/All’Alexanderplatz Alan Soul Todrani & band

Gli Alanselzer sono la band che affianca il vocalist Giulio Todrani, meglio noto come Alan Soul, musicista di prim’ordine famoso per le sue serate a base di soul, rhythm & blues, swing e funky. Nei recenti album di Giulio sono raccolti successi di star della black music come Otis Redding, Ray Charles, Smokey Robinson, James Brown, Tom Jones e così via, brani che ovviamente fanno parte del suo ricco repertorio. Insieme a Todrani suonano Ferruccio Corsi (sax alto), Mirko Rinaldi (tromba), Alfredo Posillipo (trombone), Muzio Marcellini (piano e tastiere), Claudio Trippa (chitarra), Maurizio Meo (basso elettrico) e Stefano Parenti (batteria), tutti come sempre in gran forma. Live da non perdere.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Blues/Una notte con The Devil & The Holy Water

The Devil & The Holy Water ("il diavolo e l’acqua santa") è un duo acustico crossover formato dalla vocalist Daniela Uccia Di Censi e dal vocalist e chitarrista Roberto Moschetti: rivisitano brani da Stevie Wonder ai Blues Brothers, passando per Michael Jackson e i Police e con una buona dose di blues. Hanno ospiti a sorpresa e chiudono la serata con il progetto "Uccia-Mezzapiotta-Day".

Charity Cafè, charitycafe.it, 06-47825881, via Panisperna 68, ore 22

Musica brasiliana/Camilla Noci all’Elegance con Os Parceiros

Alla fine degli anni ’60 la bossanova esplose in mezzo mondo, e i brani scritti da tanti autori come Antonio Carlos Jobim insieme ai suoi “parceiros”, ovvero collaboratori, autori e musicisti, sono diventati famosi. Camilla Noci, vocalist e percussionista romana innamorata della musica brasiliana in tutte le sue sfumature, cerca di farla rivivere con l’ausilio dei suoi Os Parceiros, cioè la chitarrista Giulia Salsone, il contrabbassista Andrea Colella e il batterista Valerio Vantaggio. Brani di Djavan, Ivan Lins, Vanessa da Mata, Ivete Sangalo, Carlos Lyra, Caetano Veloso, Baden Powell, Chico Buarque, Dorival Caymmi sono ricondotti alla loro forma essenziale e trasformati in un ritmo la cui asimmetria ricorda le trame jazzistiche.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 22

Rock/Al Fonclea omaggio ai Queen con gli Hot Spaces

Un tributo ai Queen. stasera, con gli Hot Spaces Queen Tribute Band, gruppo nato nel 2006 per iniziativa del batterista Emanuele Sciamanna per creare uno spettacolo omaggio ai Queen basato sulla massima fedeltà al sound del quartetto. Il nome della band rievoca il noto album "Hot Space" e con Sciamanna suonano il tastierista Attilio Grandinetti, il bassista Fabrizio Aliotta, il chitarrista Roberto Scandurra e il vocalist William Grani.

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21

Folk/Al Parco della Musica con Sparagna la Tarantella del Carnevale

Torna la Tarantella del Carnevale: è una grande festa per tutti, piccoli e grandi, con la partecipazione di tante maschere e danzatori tradizionali che animeranno al ritmo di travolgenti tarantelle gli spazi all'aperto e al chiuso dell'Auditorium. con un concerto conclusivo alle ore 18.00 in sala Sinopoli con la partecipazione di numerosi artisti tra musicisti, cantori e danzatori provenienti da alcune regioni d’Italia dove la tradizione di questa festa speciale è ancora molto viva. Ad accogliere gli ospiti Ambrogio Sparagna con l'OPI, cioè l’Orchestra Popolare Italiana, e il gruppo di Danzatori Popolari coordinati da Francesca Trenta. Un progetto originale che costituisce un'occasione unica per conoscere la ricchezza dei rituali popolari carnascialeschi meridionali, un insieme complesso e variegato di antiche cerimonialità sostenute dal ritmo della tarantella che ancora caratterizza la vita di molte comunità: è una musica ipnotica e travolgente, che spesso dà vita a processioni lungo le vie dei paesi con maschere di ogni tipo.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, sala Sinopoli, ore 18

Jazz/Il Da Nu 4tet in concerto all’Elegance

Il Da Nu Jazz 4et è una delle poche formazioni che rappresentano in Italia questo genere, che una volta veniva definito fusion, cioè un mix fra jazz, funk, soul e rhythm & blues. Il cosiddetto smooth jazz negli Usa viene considerato figlio legittimo del jazz puro, e il repertorio del quartetto spazia tra rivisitazioni in chiave soul/funk di classici di Herbie Hancock, Miles Davis, Grover Washington, David Sanborn, Marcus Miller e versioni di brani di Michael Jackson, Marvin Gaye, Stevie Wonder, RandyCrawford e tanti altri. La formazione: Costantino Ladisa ai sassofoni, Antonio Iammarino al pianoforte, Francesco Puglisi al contrabbasso e Andy Bartolucci alla batteria.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 22

Jazz/Al Charity aperitivo con Voloscina e Scartocci

La voce di Marianna Voloscina e il pianoforte di Stefano Scartocci si uniscono in un elegante concerto di standard del jazz, riletti in chiave moderna e originale. Vi aspettano nel tardo pomeriggio per l’aperitivo della domenica.

Charity Cafè, charitycafe.it, 06-47825881, via Panisperna 68, ore 18.30