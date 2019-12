Concerti a Roma: da Nicola Piovani a Giovanni Allevi, da Carmen Consoli a Priestess

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La serie di film di Harry Potter è un fenomeno culturale irripetibile, amato da milioni di fan in tutto il mondo. È con grande piacere che stiamo offrendo l’opportunità di ascoltare i brani musicali suonati dal vivo da un’orchestra sinfonica, il tutto con i film proiettati su grande schermo», dice, presidente di CineConcerts e produttore e direttore della serie di concerti dedicati alle colonne sonore dei film su Potter, con oltre 900 spettacoli in oltre 48 paesi del mondo. E oggi l’torna al Parco della Musica per suonare la colonna sonora di “Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban”, terzo capitolo della saga di J.K. Rowling.E’ un po’ quello che succedeva ai tempi del cinema muto, quando i film erano sonorizzati da un semplice pianista che suonava al buio sotto allo schermo, e com’è successo molto più di recente con tante famose band e orchestre che commentavano live i grandi film di un tempo. Stavolta una straordinaria formazione di oltre 120 musicisti tra Orchestra e Coro esegue dal vivo la partitura della pellicola composta dall’americano John Williams e sotto la direzione dell’inglese(lo stesso che nel 2018 aveva commentato ”Il gladiatore” al Colosseo e al Circo Massimo davanti a folle enormi), il tutto in perfetta sincronia con l’intero film proiettato in alta definizione su uno schermo di dodici metri, al completo di dialoghi in italiano e effetti speciali. Buon divertimento.Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, ore 15 e ore 20La passione della vocalist romanaè la canzone d’autore, quella che va da Paolo Conte a Umberto Bindi, dal fado alla canzone medievale francese, Branduardi, Emerson Lake e Palmer, DulcePontes, Ivan Graziani, Francesco De Gregori, Ivano Fossati e così via. Oggi, nel quadro del suo progetto "Quando l'interprete incontra il cantautore", si cimenta con i brani di Fabrizio De Andrè riproponendoli nel suo stile personale e raffinato. Lo fa all’Auditorium, partendo dalle traduzioni del cantautore genovese dei brani di chi è stato il suo primo ispiratore, il francese George Brassens, per continuare con le canzoni di ”La buona novella” e di ”Anime Salve”.L’album “La buona novella”, annata 1970, era una splendida raccolta di racconti in versi ispirata dalla lettura di alcuni Vangeli apocrifi, un insieme di parole e musica, poesia recitata, cantata e suonata con cinquant’anni di vita ma che non dimostra la sua età, mentre ”Anime salve” del 1996 è l’ultimo lavoro di Faber, scomparso tre anni dopo. Con Stefania suonano(tastiere e arrangiamenti),(chitarre),(basso),(batteria) e(percussioni).Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Tornanoe gli, la band che affianca il vocalistnelle sue serate a base di soul, swing e funky. Sono(sax alto),(tromba),(trombone),(piano e tastiere),(chitarra),(basso elettrico) e S(batteria), tutti in gran forma, e com’è ormai tradizione del Big Mama propongono la sera del 30 dicembre il “Capodalan”, vera e propria anticipazione della festa di Capodanno, con tanto di brindisi e cotillon.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Per il Roma Gospel Festival diretto dae arrivato alla sua ventiquattresima edizione, arriva da Seattle, coro di tredici elementi già vincitore dell’How Sweet the Sound del 2012, il festival delle migliori formazioni gospel degli Stati Uniti. Danell & band offrono un viaggio che mette in comunicazione gli angoli più nascosti della nostra anima con quiete e distensione cristallina, panoramiche vocali intense, sonorità moderne e una carismatica spettacolarità. Daymon e i suoi ricalcano una formula gospel pop innovativa, con ballate ricche di groove e colorate di voci e di strumenti, canzoni e hit della tradizione nero-americana suonate con il cuore e con molto amore per le radici.Parco della Musica, Sala Sinopoli, stasera e domani, ore 21Ventiquattr’ore di musica, arte e performance per la Festa di Roma 2020, quarta edizione della manifestazione gratuita promossa da Roma Capitale che si svolgerà da stasera a domani sera con oltre mille artisti, dacon laal dj set di, dalla compagnia andalusaalla performance dicon la sua band, dalla musica urban difino al dj set di. E non solo: in palcoscenico ci saranno tanti altri, daalla compagnia italianacon il progetto "Vertical Planet", la performance di teatro aereo, gli artisti del ghiaccioe Alessandro Vitale con le loro sculture, i belgicon l’installazione di fuoco "Sparkling Vibes", la performancecon fulmini di luce, lo spettacolo acrobatico di parkour della compagnia francese, e ancora la performance "Noustube" del francese, la video installazione "8bit Nature" diispirata agli animali che abitano i poli. Ne vedrete e sentirete di tutti i colori, avrete a disposizione un’area di 70 mila metri quadri e per trovare il programma completo e altri dettagli cliccate su www.lafestadiroma.itCirco Massimo, dalle ore 21Happy New Latin Jazz Year è l’evento del 31 dicembre all’Alexanderplatz, che dedica la serata al debutto di una formazione di all star della scena jazzistica italiana, frutto della collaborazione tra la vocaliste il sassofonista, legati da un rapporto di amicizia e di collaborazione nell’album “Mister Puccini in Jazz”, uscito a novembre. Javier si muove fra jazz internazioale, atmosfere latine e ritmiche sudamericane, dal tango alla milonga e ai grandi classici del Brasile, Cinzia è una musicista poliedrica a suo agio con qualsiasi repertorio, e la scelta di dedicarsi a questo progetto è dettata dal cuore: un omaggio a sua nonna, originaria dell’Argentina, che le ha trasmesso sangue latino e amore per melodie che conosce dall’infanzia. Con loro ci sono il pianista, già parte dello storico gruppo Aires Tango di Girotto,al contrabbasso ealla batteria, già drummer dello storico gruppo Six Sax di Girotto. Vi apetta una serata coinvolgente, varia e ricca di energia.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Un capodanno all’insegna del rock con la band degli, alle prese con un repertorio tra classici del rock, beat anni ’60 e brani tratti dalla discografia più recente del gruppo. La serata vedrà ancora una volta il ritorno in pianta stabile dialla batteria, membro fondatore del gruppo, con il vocalist e chitarrista, la chitarristaal basso, special guest il tastieristae il chitarrista. Il sound degli Statale 66 mescola le armonie vocali dei Beach boys, di The Zombies e dei Beatles con un approccio strumentale più surf e garage.Hard Rock Cafe Rome, via Vittorio Veneto 62a, ore 22Le chitarre di, la voce e l’armonica di, il sax di, il basso die la batteria di: ecco la storica, che per la cronaca è stata la prima formazione ad esibirsi, il lontano 30 marzo 1984, sul palco del Big Mama. On the road dal 1980, il gruppo ha avuto diverse modifiche nell’organico, ha ospitato decine di musicisti italiani e stranieri, da Roberto Ciotti a Alex Britti e Louisiana Red, e suona il meglio del repertorio blues, da quello del Delta a quello di Chicago, dal blues rurale all'elettrico, dai canti di liberazione alle chitarre distorte, con brani originali e di autori come B.B. King, Muddy Waters, Willie Dixon, Howlin Wolf, Robert Johnson, Little Walter, Big Bill Broonzy e così via. Stasera è live con ospiti a sorpresa, i suoi hit e l’ultimo album “Live in Roma”.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Ultima notte dell’anno con il jazz del, che nasce a Roma, nel 2015, nel teatro di Villa Borghese, e propone un vasto repertorio swing con richiami al gipsy: un jazz che spazia da famosi standard a brani pop reinterpretati in chiave retrò, per creare atmosfere eleganti. Ormai il trio si esibisce in quintetto, con batteria e sax, per dare un carattere electroswing al suo sound. Sono la vocalist, il chitarristaal contrabbasso,alla batteria eal sassofono baritono.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Un Capodanno tranquillo, con un trio formato dal pianista, dal contrabbassistae dal batteristavi aspetta al club di via Gregoriana.Gregory’s Jazz Club, via Gregoriana 54a, ore 22Preparatevi a fare un bel viaggio, com’è d’obbligo, con le musiche di, viaggio nel quale le partiture servono soprattutto a stimolare la fantasia, a dare la possibilità di immaginare mondi e situazioni che sono diversi per ciascuno di noi. «La grandiosità della musica è proprio nel far volare la mente, così come vedere un film tratto da un libro è quasi sempre meno bello che leggere il libro», dice il pianista, compositore, direttore d’orchestra, vincitore di un premio Oscar per "La vita è bella", autore di tante colonne sonore teatrali e cinematografiche e musicista preferito da Roberto Benigni.Ma per Piovani, oltre a essere grandiosa, la musica è pericolosa proprio perché fa volare la mente, ed è infatti questo il titolo del progetto e dello spettacolo che lo vede protagonista per tre repliche alla testa di un quintetto formato daal sax e clarinetto,al violoncello e alla chitarra,alle tastiere,al contrabbasso ealla batteria e percussioni. E’ il racconto in note dei frastagliati percorsi che l’hanno portato a lavorare con Fabrizio De Andrè, Federico Fellini, Luigi Magni, Marco Bellocchio, Vittorio Gasman, Maurizio Scaparro, Gigi Proietti, Nanni Moretti, Garinei e Giovannini e tanti altri registi e artisti internazionali.«La parola arriva dove la musica non può arrivare, ma la musica la fa da padrona lì dove la parola non può giungere», spiega Nicola per illustrare il suo desiderio di creare «una riflessione intima e flessibile, un’occasione per dare spazio alla cultura». Così ecco "La musica è pericolosa", un racconto narrato dagli strumenti che agiscono in scena. A scandire le stazioni di questo viaggio in libertà Piovani alterna l’esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni di pezzi più noti e riarrangiati. Romano, 73 anni compiuti a maggio, è un musicista che ne ha fatte davvero di tutti i colori, da mille soundtrack a lavori tratti da un poema di Eduardo De Filippo, da una suite orchestrale per sette musicisti che eseguono un ciclo di sette movimenti scanditi da sette interventi di voci registrate e ispirati al numero sette («La seduzione del numero 7 ha per me qualcosa di indefinibile, comunque poco legato a implicazioni cabalistiche o esoteriche») a un preludio intitolato “Sarajevo” o alle musiche di "Tuttobenigni". E’ un artista completo, mai schizzinoso, pronto a gettarsi in qualsiasi impresa che stimoli la fantasia. Non ve lo perdete.Parco della Musica, Sala Sinopoli, oggi alle 18, domani e venerdì ore 21Musica del cinema per festeggiare l’ingresso nel 2020: ecco la formula di "Roma Caput Musicae - Il Concerto di Capodanno", che con il patrocinio della Regione Lazio è alla sua sesta edizione e vedrà esibirsi lacon sonorità, o se preferite con colonne sonore, tutte italiane. I settanta musicisti dell’ensemble faranno rivivere le musiche che hanno reso immortale il nostro cinema grazie a compositori come Nino Rota, Armando Trovajoli, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Stelvio Cipriani, Riz Ortolani e tanti altri. In scaletta le soundtrack di “Nuovo cinema Paradiso”, “C'era una volta il West”, “Chi mai”, “Una Rolls Royce Gialla”, “Rocco e i suoi fratelli”, “I vitelloni”, “Metti una Sera a Cena”, “Amici miei”, “La vita è bella”, “Anonimo Veneziano”. e così via. Il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Rai 1.Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, ore 19Jam session all’insegna del blues, stasera, per gli appuntamenti di Blues Jam & Friends: apre la band, con la vocalist, il chitarrista, il bassistae il batteristaCharity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Si chiamail duo sul palco stasera: sono il violinista romano, reduce da un tour di 33 concerti in Cina con l’Orchestra Sinfonica Siciliana, e il pianista. Offrono un set molto ballabile: centro e cardine della serata è lo swing in tutte le sue salse, da quello di matrice New Orleans al blues e alle composizioni originali, con brani che vanno da “Tiger Rag” a “Sweet Georgia Brown”, “Oh, Lady be Good”, “Nuages”, “Carbonaro’s Blues” e così via.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22S’intitola “Ascoltiamoci” il concerto di stasera della band romana, nata nel settembre di 15 anni fa, quando alcuni appassionati musicisti decisero di realizzare il loro desiderio di suonare insieme. Dopo numerose esperienze maturate dai componenti del gruppo, che si sono esibiti non solo a Roma muovendosi fra jazz, rock e pop con formazioni elettriche e acustiche, si è arrivati alla formazione attuale, con(voce),(tastiere),(chitarra),(sassofoni),(basso) e(batteria).Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22Per gli appuntamenti di "Jazz Voice” la vocalistpresenta il progetto “Here and Now” (qui e adesso), un viaggio nella musica come ricerca sull’improvvisazione e sull’estemporaneità, essenze del linguaggio jazzistico. La particolare voce della protagonista si muove fra intensità e sperimentazione, proponendo standard del jazz e brani di diversi autori, come Wayne Shorter, Chick Corea, Miles Davis, Henry Mancini, Elvis Costello, Tom Jobim, Ivan Lins, Mal Waldron, Chico Buarque de Hollanda, Edu Lobo, Eumir Deodato e tanti altri. Al suo fianco suonano il chitarristae il contrabbassistaCharity Cafè, via Panisperna 68, ore 22propongono i loro hit e i brani di “Boom", album del 2018 che offre musica allegra e spensierata, una serie di pezzi che la vocaliste il vocalist e chitarristadefiniscono «una tranquilla esplosione indie rock che non dimentica le fondamenta acustiche sulla quale si basa la nostra musica». E’ passato un anno dalla presentazione ufficiale del disco e la band continua a costruire la sua musica su atmosfere sognanti ma anche su sapori internazionali. Nel live di stasera proporrà l’evoluzione di una formazione on the road fin dal 2013, quando uscì il primo EP “The Fucking Shalalalas”.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Il sassofonista(in trio con il chitarristae il contrabbassista) rende omaggio al suo strumento d'elezione, il sax soprano, interpretando alcuni brani originali e il repertorio dei suoi interpreti più prestigiosi, da Sidney Bechet (“Petit fleur”) a John Coltrane (“My Favorite Things”), Wayne Shorter (“Beauty and the Beast”), Steve Lacy (“Reflections”), Jan Garbarek (“Country”) e Paul McCandless degli Oregon (“Hungry Heart”). Cohen alterna brani della tradizione e sue composizioni, in una inconsueta e lirica esperienza musicale che mescola jazz, rock e world music.Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21"Christmas Crooner Project" è una serata dedicati agli standard natalizi americani e ad altri brani tratti dalla discografia di alcuni grandi crooner, da Nat King Cole a Frank Sinatra, Dean Martin, Tony Bennet e così via: è il repertorio rivisitato dal vocalist e chitarrista, in quartetto conal contrabbasso,al sax tenore ealla batteria.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22, la vocalist della band, ha amato e studiato da sempre il personaggio di Janis Joplin, le sue doti, la sua fragilità e le contraddizioni della leggendaria cantante scomparsa nel lontano 1970, poche settimane dopo la morte di Jimi Hendrix. Le sue interpretazioni tengono conto di tutti gli aspetti della musica di Janis, dagli arrangiamenti alla grinta, dalla passione allo straordinario rapporto che aveva col pubblico e alla comunicazione diretta e ironica che era una delle sue carte vincenti. Accanto a Gianna suonano(tastiere),(chitarra),(basso) e(batteria).Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 21Al Cotton Club, come al solito, il venerdì è di scena lo swing di, clarinettista e batterista alla testa della sua big band, in un viaggio ai tempi della Harlem degli anni 30 con arrangiamenti originali della Fletcher Henderson Orchestra. Urso ama il jazz della Swing Era, tra il 1935 e il 1945, del quale è uno dei maggiori cultori. La formazione vede al suo fianco il trombettistao, il trombonista, il sassofonistaal pianoforte,alla chitarra,al contrabbasso,alla batteria e la vocalistCotton Club, via Bellinzona 22, ore 21 e ore 0.30Il contrabbassistae il pianistasono legati da oltre vent’anni di attività concertistica e discografica in diverse formazioni e propongono un repertorio di composizioni originali, standard e brani improvvisati non riconducibili a un genere definito. La profonda intesa artistica tra i due e l’uso discreto ma personale dell’elettronica sono alcuni dei punti di forza di un concerto nel quale non perdono mai di vista l’elemento musicale a loro più caro, la melodia.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Tre amici che si ritrovano a un paio di fermate di metro di distanza, qualche cena finita a suonare su un divano e tante storie da raccontare: nasce tutto da qui la storia dei, che accompagnati da numerosi ospiti presentano a Na Cosetta il disco d’esordio “Tales From the Sofa”, prodotto da Marco Fabi e Luca Carocci e anticipato dal singolo “Tell Me You Love Me”, che vede la partecipazione di Roberto Angelini e Claudio Gatta. Nati nel 2014 a Roma da un’idea della vocalist e chitarrista, del chitarristae del bassista, la band vede convergere subito le differenti estrazioni dei tre musicisti di Latina in un folk originale e sognante.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22S’intitola “Emozioni”, come uno dei brani più famosi del cantautore romano, il viaggio fra le canzoni di Lucio Battisti eproposto da un’orchestra di sedici elementi che, con Mogol in palcoscenico, eseguirà una vera e propria biografia musicale del compositore e del paroliere, due fra i maggiori nomi della musica d’autore, in uno spettacolo emozionante e unico. Mogol racconterà aneddoti e genesi delle varie canzoni che verranno eseguite dal vivo, ripercorrendo il lungo e fortunato sodalizio artistico con Lucio, da “Mi ritorni in mente”, a “La Collina dei Ciliegi” e “Anima Latina”, passando per tutti i capolavori che hanno fatto sognare generazioni di italiani. Lo spettacolo è interpretato da, cantante che da anni si dedica allo studio di questo repertorio, attenendosi più possibile al disco, senza stravolgerne la sua natura, dando come risultato la cosiddetta “interpretazione perfetta”. Non mancheranno ospiti speciali.Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 21Il progettonasce nell’ estate del 2014 grazie all’incontro di due apprezzati musicisti della vintage music italiana: sono il vocalist e chitarrista, leader della rockband “The Astrophonix e considerato uno dei migliori chitarristi europei, e il vocalist e armonicista, leader della Shame Blues Band e uno dei talenti dell’armonica blues. La passione per lo stile vintage fortemente influenzata dalla roots music americana degli anni ‘50 e dalle contaminazioni europee della metà dei ’60 ha dato vita a una delle coppie più valide del panorama toscano. La forza del duo sta nella naturale unione degli stili dai quali provengono Di Maggio e Castiglione, con il rockabilly, il surf e lo swing che si mescolano al jump blues, al soul e al black rock’n’roll. Con il loro album “Hoodoo Souls” hanno partecipato a molti festival nazionali e internazionali.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22“Synthi Mental Moog” è il titolo del progetto che propone l’del tastierista ​, conal basso elettrico ealla batteria. E’ un gruppo basato sul suono dei sintetizzatori analogici Moog e Oberheim e sulle tastiere vintage come Rhodes Piano o Wurlitzer, un trio con tastiere elettroniche, bass synth e batteria. Il repertorio, composizioni originali e musiche eterogenee, si sviluppa combinando sonorità funk con groove ispirati al jazz sperimentale di Miles Davis degli anni 70 (in particolare da “Bitches Brew” in poi), al jazz-groove di Jimmy Smith, alla creatività di Frank Zappa, ai sintetizzatori di Joe Zawinul, alla lounge music di Lex Baxter, ai Lifetime di Tony Williams. Musica aperta e di grande impatto emotivo dove l’improvvisazione svolge un ruolo fondamentale.Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21Napoletani, on the road dal 1983, isono la band guidata dal vocalist e batterista, con(chitarre, mandolino e voce),(contrabbasso),(fisarmonica) e(dobro, voce). Fanno un blues tosto, fedele alle origini e di tutto rispetto, e tornano per proporre live i loro successi e l’ultimo lavoro “Altra Gente, Altro Blues”, cd che vede tra gli altri la partecipazione del polistrumentista Daniele Sepe. Il disco offre 11 brani originali ed è un’ulteriore testimonianza della capacità dei Blue Stuff di comporre e suonare brani proprii affiancando al blues il dialetto napoletano, ma senza perdere il carattere dominante della musica.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Early jazz, blues, le storie delle vocalist e dei musicisti americani e europei dagli anni '10 agli anni '40, ma soprattutto tanto swing: ecco gli ingredienti di "Christmas Swing", lo show natalizio dei. Nata nel 2013, la band ha già raccolto numerosi consensi in Italia e in Europa, e i quattro musicisti abruzzesi, guidati dalla vocalist, hanno un sound vintage ma al tempo stesso originale. Con Ilenia sono sul palco il chitarrista, il contrabbassistaal rullante e ai woodblocks.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22è il progetto di, cantautore, polistrumentista e produttore napoletano, non vedente, che presenta “A”, nuovo album di inediti nel quale collabora con Birgir Birgisson, storico fonico di Sigur Ros, Bjork e molti altri. Sono dieci brani influenzati dal rock alternativo, dal folk, dal post rock e dalla canzone d’autore, e De Vita (voce, chitarre, percussioni e synth) li propone dal vivo con(violino, percussioni e voce),(batteria) e(basso).Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Uns serata con il repertorio delle Traditional Band e degli Speakeasy, i locali swing americani dell'epoca del proibizionismo. Lapunta sul suono dei rari strumenti del sassofonista Attilio Berni e rappresenta un viaggio ideale tra le città del jazz: da New Orleans a Chicago, da Kansas City a New York. Ascoltare la musica delle radici di questa musica vuol dire recuperare la sua energia e il suo groove, ma anche addentrarsi nelle mille metamorfosi dello strumento principe degli anni ruggenti del jazz, il saxofono, dal minuscolo soprillo di soli 32 centimetri al grande sax contrabasso di oltre 2 metri, dal mitico Conn O-Sax al saxofono a coulisse e molti altri ancora. Suonano(pianoforte),(sassofoni),(clarinetto),(tromba) e la vocalistCotton Club, via Bellinzona 2, ore 22, marchigiano di Ascoli, 50 anni, è il pianista, direttore d’orchestra e compositore che ha dato un nuovo ruolo al pianoforte mescolando in modo creativo e intelligente classica, pop, rock e jazz, e stasera torna con “Hope Christmas”, un nuovo progetto musicale legato all'atmosfera del Natale e tratto dal suo ultimo album “Hope”, uscito a novembre. Il suo pianoforte sarà circondato da una formazione composta dal, dall’e daldella Cappella Musicale del Duomo di Milano. “Hope Christmas” è un viaggio musicale nei brani legati al Natale, a partire dai grandi capolavori della storia per coro e orchestra fino agli inediti dello stesso protagonista, che definisce la sua musica ”classica contemporanea” e nella quale si incontrano e scontrano ancora una volta le sue due anime, quella accademica e quella rock. Nelle performance dal vivo il musicista rielabora la tradizione classica europea aprendo alle nuove tendenze pop e contemporanee, e mescola ogni stile e ogni tendenza con disinvoltura.Dopo essersi laureato con lode in filosofia e diplomato al Conservatorio Morlacchi di Perugia, Allevi si è fatto le ossa suonando il piano durante il servizio militare con la Banda Musicale dell’Esercito (nel 1991 fece un tour nel quale suonava la “Rapsodia in blu” di George Gershwin e il “Concerto di Varsavia” di Richard Addinsell), è andato avanti proponendo le sue composizioni e brani di Chopin, Ravel, Bach e Beethoven, ha frequentato corsi di bio-musica e musicoterapia, nel ’96 ha musicato la tragedia “Le Troiane” di Euripide (gli ha fruttato un premio al Festival del Dramma Antico di Siracusa) e un anno dopo ha vinto le selezioni internazionali per giovani concertisti al teatro San Filippo di Torino. Insomma ne ha fatte di tutti i colori, e ha anche trovato il tempo di sposarsi con Nada Bernardo e avere due figli, Leonardo e Giorgio. Con successi in mezzo globo e tre quarti di milione di dischi venduti, Allevi sostiene che «attraverso la musica vedo il mondo con gli occhi di un bambino: la cosa mi rende felice, e sembra che faccia lo stesso effetto al pubblico».Auditorium Conciliazione, via della Conciliazione 4, ore 21Esce a febbraio 2019 un progetto discografico originale dedicato dalla pianista e vocalista Blossom Dearie, la più europea delle pianiste e cantanti americane: bianca, newyorkese, è scomparsa nel 2009. Il disco, prodotto da Parco della Musica Records e Jando Music, è stato inciso con il trio americano di Silvia (Dezron Douglas al contrabbasso e Jerome Jennings alla batteria) e la partecipazione di Enrico Rava e Max Ionata, ed è un omaggio a un’artista di culto tutta da riscoprire insieme al suo repertorio senza tempo ma da rileggere con un tocco contemporaneo. Accanto a Silvia suonano(sax tenore),(contrabbasso) e(batteria).Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21Clarinetto, due chitarre e contrabbasso per un sound swing suonato alla maniera dei manouches, zingari francesi noti per la loro musica ritmica, sanguigna e istintiva: ecco la formazione dei, che ripropone lo stile di musicisti come Django Reinhardt, Bireli Lagrene, The Rosenberg Trio, Les Doigts de L’Homme e tanti altri, reinterpretando in chiave manouche anche standard jazz e classici dello swing americano. Sono il clarinettista, i chitarristie il contrabbassistaElegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Sono ormai tredici anni che, soluista di organetto, compositore, ricercatore e leader dell’Orchestra Popolare Italiana, propone, per la campagna di solidarietà intitolata “Come in Cielo così in Terra”, La ChiaraStella, ovvero "i Canti di Natale nelle voci e nei suoni delle strade di Roma". E’ un doppio evento straordinario dedicato al Mistero della Nascita, che caratterizza il ricco calendario di Natale in Auditurium. A proporlo sono in tanti, da Sparagna con la sua folta(regina della canzone popolare italiana e voce solista della Nuova Compagnia di Canto Popolare),(musicologo, virtuoso zampognaro dell'OPI e solista di Sordellina, la tipica zampogna “cortese” del Seicento napoletano),(una delle voci più autentiche della scena musicale greca), ilo, ildiretto daParco della Musica, Sala Sinopoli, oggi e domani, ore 18La band degli, on the road dal 1991, è un pezzo di storia dei club romani: con un repertorio che prende spunto dalla migliore dance music degli anni ’70, vedi Motown e Detroit Style, con piccole perle della musica soul cantate da, una delle migliori voci della capitale, il gruppo è sempre attivo e amato non soltanto a Roma. Con Elsa suonano il tastierista, il chitarrista, il contrabbassistae il batteristaBig Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22“Bevo solo rock’n’roll” è la serata diretta dache propone musica vintage all'insegna del rock e offre una lezione di ballo a cura delle migliori scuole di ballo della città e il concerto di. Il trio propone i grandi classici della tradizione rock'n'roll anni '50 e '60, da Elvis Presley a Chuck Berry, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Ray Charles, fino ai Beatles. Sono il chitarrista e vocalistall’organo Hammond ealla batteria.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22, cioè il vocalist e armonicistae il chitarrista, propongono un repertorio di brani che vanno dagli anni '20 agli anni '40 in perfetto stile Delta Blues.Charuty Cafè, via Panisperna 68, ore 22Doppio metal stasera sul palcosceico del Largo Venue. Aprono i romani(il vocalist, i chitarristi, il bassistae il batterista), poi tocca ai, progetto nato cinque anni fa che vede in scena il vocalist, i chitarristi, il bassistae il batteristaLargo Venue, via Biordo Michelotti 2, ore 21