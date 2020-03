Concerti a Roma dal 3 al 9 marzo: da Irene Grandi a James Senese, da Dom Pipkin a Kenta Hayasy

AVVISO

La situazione Covid è in continua e perenne mutazione e alcuni appuntamenti potrebbero essere annullati o rinviati. Vi suggeriamo di verificare i singoli appuntamenti.

Alla faccia di Covid 19 il jazz a Roma non si ferma e oggi vi aspetta il sassofonista, americano del New Jersey, 42 anni, che all’improvvisazione mescola una vera passione per un soul sofisticato, melodioso e dinamico, un incrocio tra quello degli Yellowjackets e del connazionale D’Angelo. In quartetto con il pianista e tastieristaal basso elettrico ealla batteria, offre un cocktail di jazz, soul, rhythm & blues e pop con una ricca gamma di dinamiche. Reynolds è anche il sax tenore degli Snark Puppy, vincitori di un Grammy nel 2017, e i membri della sua band hanno suonato con Kamasi Washington, Stanley Clarke, Peter Erskine, Mike Stern e altre star.Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21Il titolo del progetto ”The Most Beautiful Song Ever” raccoglie i brani più belli della musica americana, affidati per l’occasione all’ottima e foltadiretta dal trombonista. Sono tre trombe (), due tromboni (), cinque sax (),al piano,(chitarra),(basso),(batteria) e le voci di, più la swing dance di. Vi basta?Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Il giapponese, looper e chitarrista detto anche “il ninja del pedale”, porta il concetto di one man band al suo livello superiore: riesce infatti a creare un’orchestra di suoni sovrapponendo la voce, la chitarra, gli effetti e le percussioni. Il risultato è una fusione di viaggi psichedelici tutti creati da Kenta attraverso l’uso del suo pedale loop. Il musicista si concentra sulla vibrazione della musica che crea e che risuona con la naturale frequenza dell’acqua nei nostri corpi, 444hz, come un processo meditativo di guarigione. Lo show dal vivo di Hayashi fonde tensione e liberazione, accumuli stratificati e rotture sparse con scanalature simili alla trance. Ha portato il suo live in oltre trenta paesi attraversando tutti i continenti e mentre viaggia per il mondo produce anche musica elettronica e registra vari suoni (lingue diverse, suoni della natura, rumori..), combinando la potente energia della sua esibizione dal vivo con le infinite possibilità sonore della produzione elettronica.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 21Ladel batterista, americano di Atlantic City, ripropone un nuovo progetto: è la formazione che vedealla tromba,ai sax, i chitarristialle tastiere e al synth eal contrabbasso. Suonano tutti i loro nuovi brani con arrangiamenti conditi anche da un pizzico di elettronica: otto musicisti che travalicano i limiti della musica improvvisata, in un'avventura verso l'inatteso nel potente mondo del jazz.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Cantautore e chitarrista, lo statunitense, 55 anni, fa il suo esordio nel 1989 nel rock underground di New York, sua città Natale, alla guida dei Codeine come batterista, insieme al bassista Stephen Immerwahr. È la band che ha lanciato lo slowcore, genere nel quale i ritmi sono rallentati all'eccesso, e il nome del gruppo fa riferimento alla codeina, sedativo della tosse che deriva da un alcaloide del papavero. Chris l’ha lasciata per spostarsi a Boston e fondare insieme alla vocalist Thalia Zedek i Come, cult band che suonava un curioso mix fra punk e blues. Poi altre avventure, collaborazioni (con Steve Wyynn, i Lemonheads, i Pullman, i New Years, la band spagnola dei Viva Las Vegas, Geoff Farina), un trasferimento a Seattle, fino all’inizio della carriera da solista, con otto album, che ancora va avanti. Arriva in tour in Italia per presentare il suo ultimo lavoro "End of the Night".Le Mura, via di Porta Labicana 24, ore 22Torna il, che nasce a Roma, nel 2015, nel teatro di Villa Borghese, e propone un vasto repertorio swing con richiami al gipsy: un jazz che spazia da standard a brani pop reinterpretati in chiave retrò, per creare atmosfere eleganti. Sono la vocalist, il chitarristaal contrabbasso.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Il vocalist, chitarrista e armonicista, in arte, replica tutti i martedì il suo progetto solista acustico: una sintesi di varii generi e influenze, un viaggio nella migliore musica anglo-americana degli anni ’60 e ’70, dal blues al rock, al folk al soul.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Americano di Minneapolis, 50 anni,è uno dei pianisti più quotati in circolazine. Cresciuto fra diverse influenze, dal jazz alla techno, ha studiato autori di ogni latitudine per tradurli poi nel suo personale modo di suonare. Arrivato alla ribalta con il sassofonista James Carter, nel 1995 ha inciso per la prima volta come leader, quattro anni dopo era nella nella Note Factory del sassofonista Roscoe Mitchell e nel gruppo del dj e producer Carl Craig, ma è stata la collaborazione con il sax di Tim Berne a valorizzare Taborn come tastierista di grande fantasia e capacità improvvisativa. Ha suonato e inciso con Hugh Ragin, Gerald Cleaver e Lotte Anker, Dave Douglas, Drew Gress, Evan Parker, Chris Potter, Susie Ibarra, Assif Tsahar e molti altri. Un anno fa ha suonato all’Auditorium in duo con il batterista Dave King, ha alle spalle una ventina di album e stasera ve lo potete godere come solista.Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21Il sassofonista, uno dei protagonisti del jazz d’oltralpe nonché musicista famoso sulla scena jazz internazionale, presenta al Parco il nuovo album “Double Screening”, in quartetto con il pianistaal contrabbasso ealla batteria. Nato a Cahors, città famosa per il suo vitigno, ha 38 anni, suona sax soprano e sax alto con una tecnica straordinaria, ha al tempo stesso una grande sensibilità, tanta immaginazione e una buona dose di anarchia che gli permette di indagare, sfidare e espandere il jazz. Il risultato è una musica fresca, europea, stimolante, virtuosa e piena di emozioni. In più di dieci anni il quartetto di Parisien ha suonato in tutto il mondo mostrando la sua esuberante creatività, come dimostra anche il nuovo disco.Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Il chitarrista Irio De Paula ha aperto in Italia, la sua seconda patria, la strada alla musica brasiliana: è stato un maestro per intere generazioni di musicisti, ha lasciato un’incancellabile impronta di quel jazz samba del quale era padrone e il figlio, anche lui ottimo chitarrista, gli rende omaggio stasera in trio con il bassistae il batterista e percussionista, che ha suonato per anni con il trio Samba Jazz del grande Irio, formazione che ha lanciato uno stile ancora oggi rimasto all’avanguardia. E’ un appuntamento unico, da non mancare, dove sono invitati musicisti, amici e anche semplici conoscenti, per salutare Irio, scomparso nel 2017, e Robertinho, che si sta imponendo da anni nella scena Internazionale.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 21La bandè nato nel 2018 su iniziativa del batteristae ripropone brani di Lucio Dalla e degli Stadio, band che per anni ha affiancato il cantautore bolognese scomparso nel 2012. Non mancano nel repertorio alcune canzoni scritte da Ron e con i testi del poeta Roberto Roversi e del paroliere Gianfranco Baldazzi. Formano il gruppo sei musicisti: sono(voce solista e tastiere), la chitarrista e vocalistal piano e tastiere,alle chitarre,al basso ealla batteria.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22La vocalist, la pianista, la chitarristae la sassofonista e flautista: ecco l’, band tutta al femminile in concerto stasera. Le quattro musiciste, tutte già note e affermate nel panorama jazzistico italiano, sono in concerto per presentare il recente progetto discografico “Hand Luggage”, cioè bagaglio a mano. E’ un disco di notevole impatto poetico che propone un viaggio senza confini o limiti geografici, e che supera le frontiere grazie al jazz inteso come linguaggio universale, in un viaggio fra il Brasile, l'America, l'Africa e l'Europa: gli amori musicali dell’ensemble.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Jam session all’insegna del blues, stasera come ogni mercoledì, per gli appuntamenti di Blues Jam & Friends: è coordinata da, cioè il vocalist Angelo Auciello,all’organo Hammond,al basso ealla batteria. Come sempre gli appassionati di blues sono invitati a salire sul palco e partecipare.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Il 2020 è un anno di festa per: la vocalist fiorentina, 50 anni compiuti a dicembre e portati benissimo, dopo aver festeggiato il suo quarto di secolo al Teatro Verdi di Firenze e dopo la rentrée al festival di Sanremo con il brano “Finalmente io” scritto per lei da Vasco Rossi (sarà lei ad aprire i due concerti di Vasco in programma al Circo Massimo di Roma il prossimo 19 e 20 giugno) ha appena dato il via al “Grandissimo Club Tour”, che prende il titolo dal suo ultimo album che è uscito lo scorso maggio e narra venticinque anni di carriera e di incontri che hanno visto nascere brani ormai diventati dei classici della canzone italiana. Noi fummo colpiti da una sua performance di diversi anni fa nel programma “Sostiene Bollanui”: insieme al geniale Stefano Bollani lei era brava come non mai. Il disco è un racconto musicale fatto di brani inediti, duetti con importanti artisti italiani e internazionali e grandi successi interamente rivisitati, e il tour segue più o meno la stessa strada. Affiancata dalla sua band, proporrà ovviamente il brano sanremese e molti suoi hit, da “La cometa di Halley” a “Hello, Goodbye”, “Lontano da me”, “Un vento senza nome”, “In vacanza da una vita”, “Prima di partire per un lungo viaggio”, “Bruci la città”, “Bum bum” e così via.Largo Venue, via Biordo Michelotti 2, ore 21.30è uno dei batteristi più bravi e apprezzati del nostro jazz. E' stato per anni un partner richiestissimo, da qualche tempo è un leader molto stimato, ha creato gruppi di grande successo, e oggi ama esplorare nuove sonoritè. Una delle sue band migliori è il, che senza dimenticare il legame con la tradizione jazzistica permette ai suoi componenti di suonare tutta la musica in assoluta libertà, si muove sempre all’insegna della sperimentazione e conduce il pubblico nel mondo dell’elettronica e dell’improvvisazione con una performance che offre momenti di grande energia e groove. I compagni di palco di Roberto sono il pianista e tastieristae il bassista. Il trio ha alle spalle l’ultimo album “Starship For Lovers”, edito dalla Parco della Musica Records.Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Una sezione di sedici sassofoni come quelli dello, laboratorio di ricerca musicale afroamericana composto da musicisti provenienti da varie aree artistiche della scena musicale romana e diretto da, offre una bella sensazione. Oltre a quello di Oddi gli altri sax (dal soprano all’alto, dal tenore al baritono) sono di, e con loro sono sul palco il contrabbassistae il batterista. E’ una formazione ricca e agguerrita, e il programma del concerto prevede musiche tra le più importanti della storia del jazz, scritte da Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Joe Zawinul, Jimmy Giuffrè, Marco Tiso, Adriano Piva, Gianni Oddi, Pino Iodice, Tito Puente.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 21Per gli appuntamenti di Jazz Voice stasera arriva il progetto, che ci riporta ai primi anni del ‘900, quando il jazz si è sviluppato come reinterpretazione di quella che allora era la musica leggera, ovvero Broadway e tutta la produzione del “Tin Pan Alley” ("Vicolo della padella stagnata": è il nome dato all'industria musicale newyorkese di allora) che il pubblico ascoltava e amava, quella musica che poi è diventata il repertorio dei cosiddetti standards. Con il tempo le forme del jazz sono state usate per interpretare la nuova musica, da Ella Fitzgerald che cantava i Beatles a Gil Evans che riarrangiava Hendrix con la sua orchestra. On The Rock’s” propone un repertorio degli ultimi 40 anni dandone una chiave di lettura poliritmica. La band comprende la vocalist Federica Zammarchi, il pianistae la sassofonistaCharity Cafè, via Panisperna 68, ore 22"Cumpagnia di musica sixiliana": si definisce così da sempre la band degli, ottimo gruppo che ha suonato in mezzo mondo, ha elaborato a lungo la tradizione dell’isola e stasera torna a Roma per proporre la sua versione delle arie siciliane più note e toccanti e il repertorio originale del gruppo, formato da(voce, friscaletti, zampogna, arrangiamenti), C(lauto cretese),(chitarre),(tamburelli), e(tamburi a cornice, percussioni), viene presentato in rielaborazioni sempre aggiornate. Nel 2013 con il brano “Isuli” la band Unavantaluna ha vinto il Premio Andrea Parodi, il più significativo riconoscimento italiano dedicato alla world music.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Torna a Roma la vocalist, siciliana di Augusta, innamorata della tradizione della sua terra, del jazz e della musica brasiliana. Stavolta, in quartetto con il pianista, il contrabbassistae il batterista, presenta “Stranizza d’amuri”, una sua ricerca sulla musica popolare siciliana: la voglia di sperimentare con un ritorno alle origini, arrangiamenti dalle sonorità jazz e composizioni inedite in siciliano, inglese e portoghese. E’ il nuovo progetto che propone.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Il trombonistaè uno dei vecchi leoni del jazz italiano, un musicista che ha fatto parte di mille formazioni doc, ha analizzato i rapporti fra jazz e letteratura, ha alle spalle un mare di concerti e una lunga carriera. Stasera è in concerto al club romano insieme al suo gruppo e offre una serata all’insegna dell’improvvisazione, dell’eleganza e di un jazz solido e estremamente raffinato.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22E’ sempre un piacere ascoltare il sassofonistain concerto, che torna a Roma con i suoi hit e il suo ultimo disco “Aspettanno ‘o Tiempo”. E’ un musicista straordinario, oltre che un solista coi fiocchi, e se non ci fosse bisognerebbe inventarlo perché è un personaggio fondamentale di quello splendido cocktail di musica spuntato nel dopoguerra in Italia e a Napoli. Figlio di madre partenopea e di un militare americano sbarcato alla fine della seconda guerra mondiale («Sono nato a Miano, provincia di Napoli, a metà strada fra Napoli e il Bronx, amo Coltrane e Miles Davis e il mio sax porta le cicatrici della gioia e del dolore della vita», dice), flautista e vocalist oltre che sassofonista, James parla napoletano puro e dell’inglese conosce solo i testi dei brani che canta. Ha appena celebrato il mezzo secolo di carriera, e con lui c’è la più recente formazione della band, conalle tastiere,al basso ealla batteria.Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 22E’ sempre on the road, orchestra nata nel 2010 da un gruppo di giornalisti e musicisti uniti dalla passione per il jazz, la bossanova, il blues & dintorni, che propone un misto di successi del repertorio jazzistico e di classici del blues, del Brasile e dello swing. Ne fanno parte(chitarra),(tromba),(sax e clarinetto),(sax),(tastiere),(percussioni),(contrabbasso),(batteria) e le voci dii. Divertente e piena di sorprese, la band ogni tanto si modifica nella formazione, ma la base resta più o meno la stessa.Teatro Arciliuto, piazza Montevecchio 5, ore 21,30La formazionefa rivivere la magica epoca del mambo e del Palladium, storico locale newyorkese dove negli anni ’60 le orchestre di Machito, Tito Rodriguez e Tito Puente si sfidavano a suon di mambo., che ha condiviso il palco con la madrina della musica latina Celia Cruz, Cheo Feliciano, Josè Alberto El Canario e molti altri musicisti legati a Puente, è il direttore, arrangiatore, compositore e flautista di ben 22 musicisti: i vocalist, cinque sax (), quattro trombettisti (), tre trombonisti (), il pianista, il bassistae i percussionistiai timpani,alle congas eai bongos, più la danza diParco della Musica, Sala Petrassi, ore 21Un progetto unico dedicato all'afrobrasilian jazz attivo da molti anni, ideato e realizzato da, uno dei percussionisti italiani piú accreditati e qualificati, insieme ai musicisti che fanno parte del gruppo. Trasporta il pubblico in atmosfere spettacolari, piene di ritmo e di alto livello musicale, e ha all’attivo due album. Stavolta Stefano e band presentano il nuovo cd della serie "Batuque Percussion" con la partecipazione di ospiti di livello internazionale. Sono in tanti: con Rossini suonano il flautista e sassofonita, la vocalist e percussionista, il batterista, il bassista, il chitarristae la percussionista, ospiti il fisarmonicistae l’afrodanza diParco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Il pianista, organista, compositore e musicologo, 36 anni, pugliese di Conversano, presenta in concerto il suo progetto “Oneness”, affiancato daal contrabbasso ealla batteria. “Oneness” propone sette composizioni originali del leader, che ha alle spalle un’intensa carriera concertistica in Italia e all’estero, e collaborazioni con tanti musicisti, da Daniele Di Bonaventura a Marco Tamburini, Giovanni Falzone, Emanuele Cisi, Amedeo Ariano, Bjorn Vidar Solli, Vladimir Kostadinovic, Domenico Caliri, Cinzia Eramo e altri. Ha suonato nei principali club e festival italiani e internazionali.Casa dal Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21, americano del Connecticut, 53 anni, pianista e organista, ha suonato con maestri del jazz come Benny Goodman, Milt Jackson, Sonny Rollins, James Moody, Dizzy Gillespie, Stanley Turrentine, Benny Golson, Bobby Hutcherson, Ron Carter, Jimmy Cobb, Billy Hart, Pete LaRoca e Louis Hayes, e per Oscar Peterson era uno dei musicisti preferiti. Insomma, ha attraversato decenni di storia del jazz e stasera è in trio, la più classica delle formazioni, conal contrabbasso e il batterista svizzeroAlexanderplatz, via Ostia 8, ore 22Sono due sardi e due romani i quattro, band il cui nome sta per “umore del Mississippi”. Nati come gruppo nel 2003, hanno battuto tutti i sentieri del blues e si sono ispirati ai big, dal nostro Roberto Ciotti a Corey Harris, americano della Virginia. Il vocalist del gruppo è, anche eccellente armonicista, alla chitarra c’è, con una lunga militanza nei bassifondi blues e un’esperienza internazionale, mentre a pensare alla ritmica sonoal basso ealla batteria. Hanno persino accompagnato nelle date italiane Bob Margolin, leggendario chitarrista di Muddy Waters, nato nel Mississippi e diventato eroe del Chicago Blues.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22è una band che mette insieme la musica e la cultura della Sardegna e dell’Africa, nonché un’associazione no profit che ha creato uno studio di registrazione e una scuola di musica all’interno del ghetto di Bauleni a Lusaka, in Zambia, aperti a numerosi ragazzi che ora possono esercitarsi a suonare e a comporre musica allontanandosi sempre più da una realtà fatta di tossicodipendenza, alcolismo e prostituzione. Stasera la cantautricee il chitarrista, promotore con lei del progetto, propongono in anteprima un brano che verrà eseguito nel concerto e che farà parte del prossimo album “Africa Sarda & is Amigus vol. 2”. Tra i cantanti del ghetto che avevano preso parte al primo disco del progetto c’era Monica, una donna forte e meravigliosa dal passato difficile che ha dato una svolta alla sua vita illuminando il presente con la musica e l’amore, ed è stata lei a ispirare Carla in questa serata dedicata alle donne. Date un’occhiata al sito www.africasarda.com e ci troverete tutte le informazioni di una bella e ammirevole iniziativa che ha reso possibile la vicinanza culturale tra Africa e Sardegna.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Al Cotton Club ritorna lo swing del clarinettista e batteristaalla testa della sua, in un viaggio ai tempi della Harlem degli anni 30 con arrangiamenti originali della Fletcher Henderson Orchestra. La formazione vede al suo fianco i trombettisti, i sassofonisti, i trombonisti, il pianista, il chitarristai al contrabbasso,alla batteria e la vocalistCotton Club, via Bellinzona 22, ore 21.30 e ore 0.30Una serata di jazz europeo sulle orme della tradizione nata grazie alla musica del chitarrista gitano Django Reinhardt: il trio deisuona un repertorio che comprende standard jazz, valzer musette e composizioni originali di Django, tutte in quello stile zingaro che diventò famoso nelle atmosfere parigine degli anni trenta e quaranta. Sono i chitarristial contrabbasso.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22, ovvero il cantautore genovese, propone un format innovativo che unisce musica e letteratura: accompagnato alla batteria e all’Octapad da, presenta un mix fra un concerto e un vero e proprio hear book dal vivo. Diventa per esempio Santiago, il protagonista di "Il vecchio e il mare" di Ernest Hemingway, e con lui porta il pubblico su quella barca in mezzo al mare a rivivere la famosa e grande lotta tra uomo e pesce. In ogni snodo narrativo Malvezzi porta una canzone originale a introdurre un personaggio, o a dare con la musica il giusto accompagnamento alla poesia del libro. Interessante.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Il progetto dellavoluto daè tutto dedicato alle musiche di Horace Silver, storico pianista scomparso nel 2014, con il trombettistacome special guest. Silver, oltre per le sue tante collaborazioni, è stato il fondatore insieme a Art Blakey dei Jazz Messenger, e il suo stile si distingue per la grande coloritura armonica, evidenziando, come lui stesso diceva, la ricerca della comunicazione attraverso la semplicità. Ha avuto influenze funky e soul e uno stile inconfondibile e di grande rappresentanza nel repertorio degli standard jazz.La sua musica, ricca di spunti tematici e armonici, dà molti input per l’elaborazione degli arrangiamenti, realizzati per l’occasione da. Sul palco cinque sassofonisti (), quattro trombettisti (o), quattro trombonisti (), il chitarrista, il contrabbassistae il batteristaParco della Musica, Sala Sinopoli, ore 21Nel gennaio scorso se n’è andato, storico clarinettista degli ultimi quarant’anni del nostro jazz, e stasera due importanti clarinettisti,o e, gli rendono omaggio al club di via Bellinzona, in quintetto conal pianoforte,al contrabbasso ealla batteria. Nato a Roma il 23 giugno 1934 da una famiglia della nobiltà sarda, i baroni di Teulada, Gianni suonava da autodidatta e da ragazzo, insieme al trombonista Peppino De Luca, dal 1952 al 1955 era con il gruppo dei “Traditional Dixielanders”. Nel 1955 ha fatto parte della Seconda Roman New Orleans Jazz Band, dove nel 1960 venne sostituito da Lucio Dalla. Da allora ha suonato con il pianista Romano Mussolini, poi si è trasferito a Milano per lavorare con la casa discografica Ricordi. Nel 1977 ha riprese la sua attività jazzistica a Roma pur continuando la sua attività di produttore discografico.Gianni suonava alla grande, aveva una tecnica notevole e un senso dello swing che non lo lasciava mai. Nella sua lunga carriera ha diviso il palco con musicisti come Chet Baker, Lee Konitz, Wild Bill Davison, Billy Butterfield, Ralph Sutton, Dan Barrett, Oscar Klein, Lino Patruno, Bruno Longhi, Enzo Randisi, Franco Ambrosetti, Gianni Basso, Riccardo Biseo, Dino Piana, Guido Pistocchi, Umberto Cesari, Enrico Rava, Eddy Palermo, Carlo Loffredo e tanti altri. E oltre a far parte di diverse formazioni ha curato le musiche di numerosi progetti cinematografici.Cotton Club, via Bellinzona 22, ore 22è lo pseudonimo di, giovane cantautore annata 1995 che viene da Varese, vive a Milano e sta girando l’Italia per far conoscere il suo nuovo album e la sua nuova band. Nel novembre scorso Generic Animal ha pubblicato il singolo “Sorry” annunciando l’arrivo del cd a inizio 2020 e nei live ne anticipa diversi brani. Con “Sorry” descrive un amore a distanza e la solitudine in città, e il suo sound mescola elementi acustici e elettronici. Ha esordito nel 2018 con un cd intitolato con il suo nome d’arte, fra hip-hop, emorock e un pizzico di sapore medievale, pochi mesi dopo è uscito “Emoranger”, elettronico e contemporaneo, con i suoi primi testi, e in quel periodo cominciano le collaborazioni con vari esponenti della scena hip-hop e trap italiana. Curiosi di sentirlo?Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 22Una rilettura in chiave jazz di un repertorio che più diverso non si può, cioè quello che mette insieme composizioni di Bob Dylan, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, brani resi immortali e intoccabili dal tempo e dalla tradizione, e senza limitarsi a stravolgere la linea melodica: lo fa la vocalist, pugliese ma ormai romana d’adozione, conal pianoforte,al contrabbasso ealla batteria. Cinzia è tutt’altro che nuova a queste esplorazioni: a novembre aveva presentato “My Jazz Way”, un viaggio nelle numerose avventure che ha avuto nella musica, dalle sue reinterpretazioni da Verdi a Dylan, poi è arrivato l’album “Mister Puccini”, nel quale rilegge i capolavori del compositore, da “Recondita armonia” a ritmo di swing a “E lucean le stelle” in versione habanera con il sax di Javier Girotto, da “Quando men vo” dalla Bohème in tempo dispari e non nel classico 4 quarti a “Vissi d’arte” con la fisarmonica di Antonello Salis e a “Che gelida manina” con la tromba di Fabio Boltro. Stasera potete ascoltare tutto dal vivo.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22La cantautrice, cioè la romana, annata 1995, presenta i brani del suo primo album “Vizi Capitali” in chiave acustica, insieme ad alcuni inediti, nello spirito che contraddistingue i suoi live, tra ironia e cantautorato. Nel 2019 ha pubblicato il primo singolo “Luna Bugiarda” e si è messa a lavorare all’album che è appena uscito con una particolare attenzione ai testi e a una varietà delle atmosfere, anche all’interno della medesima canzone, con momenti di intensa intimità e altri dove prevalgono l’ironia e il divertimento. La scrittura di Cecilia è tagliente e attenta a creare immagini che restano impresse nella mente dopo un singolo ascolto.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Il vocalistè uno dei migliori interpreti di black music, ha collaborato con tanti artisti, dal vocalist Bobby Kimball dei Toto a Hiram Bullock, Frank McComb, Mario Biondi, Fabio Concato, José Feliciano, Ron, ha vinto tanti premi, ha una voce potente e raffinata e offre un repertorio di black music e rock made in Usa, con brani di Steve Wonder, Huey Lewis, Michael McDonald, Neville Brothers, Tower of Power, Bill Whiters, Doobie Brothers, Hall & Oates e tanti altri. Al suo fianco ci sono le voci di, il sassofonistaalla chitarra, il tastieristaal contrabbasso ealla batteria.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22è uno dei più autentici pianisti blues che lavorano oggi in Europa: famoso come "l'anima di New Orleans nel Regno Unito", ha suonato dappertutto con le sue interpretazioni di brani del professor Longhair, di Dr John e di James Booker. ZigabooModeliste, del gruppo di New Orleans "The Meters", spiega che «Dom porta tutta la storia di New Orleans nel mondo». Ha collaborato con star come Allen Toussaint, Dr John e Screamin's Jay Hawkins, ha avuto una lunga partnership con la band britannica Morcheeba, l’anno scorso era al Boogie Woogie Festival britannico e quest'anno sarà il protagonista dello Steinway 2 Piano Festival di Londra. E’ in trio con il contrabbassistae il batteristaCharity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Dodici anni fa la vocalistha inciso un album nel quale rendeva omaggio a Billie Holiday, la leggendaria cantante scomparsa nel 1959 che ancora oggi costituisce un inarrivabile esempio da seguire. Fu un’operazione coraggiosa perché misurarsi con la voce di Billie è un’impresa quasi impossibile, ma Ada ce la mise tutta, fece tante lunghe ricerche sul personaggio e sui mille risvolti della sua drammatica storia e il disco venne accolto da un notevole successo. Quell’album è diventato un concerto, e stasera, in quartetto con il pianista, il bassistae il batterista, Ada propone live il suo omaggio alla Holiday.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22“Sophisticated Ladies”, sottotitolo “A Tribute to Women Composers in Jazz”, è ll progetto con il quale la pianista, direttore d’orchestra jazz, compositrice e arrangiatriceoffre una lente d’ingrandimento sull’universo femminile, visto attraverso il lavoro e il prestigio conquistato da tante donne che hanno composto e arrangiato nel jazz. Nato nel 2014, da qualche tempo è anche un progetto live del quale Giuliana è protagonista, in trio conal contrabbasso ealla batteria. In scaletta alcuni brani di Soscia (“Contemporary Swing”, “Sosciakovich”, “Sweet Musette”, “In Walked Monk”, “Contemporary Tango”), “Choro Dancado” di Maria Schneider, “Kogun” di Toshiko Akiyoshi, “Olhos de gato” di Carla Bley.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Ilè un progetto nato nel 1998 per volere del cantante e chitarrista giapponese, ex-leader della storica band Can. La natura del progetto rispecchia quella del suo fondatore: Damo è un giramondo in continuo movimento, uno sperimentatore e un improvvisatore, e così anche il Damo Suzuki’s Network che, mirando a coinvolgere di volta in volta i musicisti più validi del paese in cui approda, si rimodella in continuazione, senza seguire uno schema ben preciso ma adattandosi al contesto, sperimentando e improvvisando. Fino a ora il network ha girato in tour Europa, America, Africa, Asia e Oceania, passando per la prima volta in Italia già nel 2011 per quattro concerti insieme a Manuel Agnelli, Xabier Iriondo, Enrico Gabrielli e Cristiano Calgagnile, dai quali è anche nato il live album “Sette modi per salvare Roma”.Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 22Un affettuoso e doveroso omaggio a una straordinaria artista che ha attraversato mezzo secolo di musica e di importanti cambiamenti sociali, l’americana Nina Simone, vocalist, scrittrice e attivista scomparsa nel 2003: ecco “Songs Of Freedom”, il concerto della nostra, live conal piano,al contrabbasso ealla batteria. Un tributo a Nina non è davvero uno scherzo, visto che un viaggio attraverso le sue diverse anime musicali, tra folk, blues, gospel e jazz, è un’operazione tutt’altro che facile. Susanna l’affronta rileggendo e riarrangiando le sue canzoni con tutto il rispetto per la forza catartica e spirituale che rende unica la musica di Simone.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22.Un repertorio di grandi classici fra soul, rock e gospel e alcune chicche del blues, da brani resi celebri da Ray Charles, Etta James e B.B. King a “Feeling Alright” di Dave Masson o a ballad come “Ain’t no Sunshine” di Bill Whiters: ecco il live della vocalist, in quintetto con(chitarre),(tastiere),(basso) e(batteria). Sta per arrivare il loro quinto album, “Sara Berni Blues Band”. Oltre al lato musicale il gruppo ne frequenta anche uno benefico: il progetto “VeganSoul” è stato la prima idea di Sara per devolvere fondi attraverso la musica dal vivo a favore degli animali in difficoltà e delle loro cure. La vocalist ha alle spalle quattro album e sta per uscire il quinto.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Mesi fa la vocalistha lanciato il progetto “Jazz & Pop Songs”, e stasera arriva “Una voce crossover”, concerto nel quale, con il pianista, si muove rileggendo le canzoni composte dai più noti autori americani, internazionali e italiani. Romana, cresciuta in Italia ma anche a Parigi e soprattutto a New York, Barbara si muove con disinvoltura fra jazz, pop, soul, rock: di qui la parola crossover per indicare la sua capacità di passare fra stili diversi. Il suo ultimo lavoro è “Steps”, tutti brani in inglese.Teatro Arciliuto, piazza Montevecchio 5, ore 21.30“Bevo solo rock’n’roll” è la serata diretta dache propone musica vintage all'insegna del rock e dintorni. Stasera si torna negli anni Cinquanta con il vocalist Marco Liotti e la band dei, cioè il chitarrista, il pianista e vocalist, il sassofonista, il bassistae il batterista. In scaletta le canzoni più famose di quel periodo, da “Diana” a “Put Your Head on My Shoulder“, “Oh Carol”, “The Great Pretender”, brani di Elvis Presley e colonne sonore di film come “Happy Days”, “Dirty Dancing”, “Grease” e così via.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22Il duooffre un repertorio di musica brasiliana che va dalla fine dell’Ottocento fino alla metà del Novecento, brani di autori antichi come Noel Rosa, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Pixinguinha, Valdemar Henrique, Heitor Villa Lobos, e più moderni come Cartola, Nelson Cavaquinho, Jacob do Bandolim, con arrangiamenti sofisticati e originali in chiave jazz. Sono la vocaliste il pianistaCharity Cafè, via Panisperna 68, ore 18.30