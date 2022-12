Concerti a Roma fino al 24 dicembre: da Alex Britti a Edoardo Bennato, da Noemi a Fabrizio Moro, Rossana Casale e Morgan

LUNEDI’ 19 DICEMBRE

Musica/Noemi, dieci anni di canzoni al Parco della Musica

Dopo l'affollatissimo appuntamento del 4 giugno in Argentina, il viaggio live di Noemi, all’anagrafe Veronica Scopelliti, torna a Roma con il nuovo tour italiano “Live 2022”. Sempre attenta a sonorità particolari e ricercate, Noemi ha riarrangiato i suoi brani in una raccolta di dieci anni di carriera, accompagnata da sei musicisti che, insieme al suo pianoforte, creeranno un suggestivo tappeto sonoro alla sua voce. Con lei ci saranno Flavia Massimo al violoncello, Marco Rosafio alle chitarre, Gianluca Massetti alle tastiere, Gabriele Greco al basso, Alessandro Duccio Luccioli alla batteria e la corista Simona Farris. In scaletta Noemi affronterà molti brani, dal suoi vecchi successi alle ultime hit.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Sala Sinopoli, ore 21

Bossa & samba/Gio’ e Cristiana, Two Girl from Ipanema all'Alex

Two Girls from Ipanema, due ragazze di Ipanema, storica zona di Rio de Janeiro alla quale si sono ispirate per il nome del loro duo la vocalist e chitarrista Gio’ Marinuzzi e la vocalist e sassofonista Cristiana Polegri, che propongono musica brasiliana e hanno scelto di recuperare quel Brasile musicale che va in parte scomparendo a causa della prepotente invadenza della musica pop internazionale, ma che i cultori più raffinati continuano a coltivare e amare. Offrono brani ormai quasi dimenticati o entrati nel repertorio più noto a livello internazionale, come quelli composti nei gloriosi anni ’60, epoca della bossanova. Le due spaziano dal samba al samba cançao, dalla marcha allo chorinho, con brani di autori quali Jobim, Azevedo, De Moraes, Chico Buarque, Djavan, Caetano Veloso e altri e con qualche incursione nella musica americana, e riescono a instaurare un rapporto molto vivo col pubblico traducendo i testi e raccontando aneddoti.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Musica/All’Elegance omaggio a Cedar Walton

Il pianista Emanuele Rizzo, il contrabbassista Giuseppe Civiletti e il batterista Giampaolo Scatozza rendono omaggio al pianista Cedar Walton di Dallas: scomparso nel 2013 è stato un musicista e compositore che ha suonato con tanti colleghi sposando le sue origini blues e bop con innovative ispirazioni che ne modernizzavano le radici. A lui si devono composizioni diventate ormai degli standard, come “Ugetsu”, “Mosaic” e “Bolivia”.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

MARTEDI’ 20 DICEMBRE

Jazz/Alla Casa la ​New Talents Jazz Orchestra con tanti ospiti

La New Talents Jazz Orchestra si prepara a festeggiare il suo decimo anno di attività con una serie di concerti che prende il nome proprio dal traguardo raggiunto: “NTJO 10 anni”. La formazione ripercorrerà le tappe più significative del suo percorso musicale con alcuni dei musicisti con i quali negli anni ha avuto modo di collaborare, dal batterista Roberto Gatto a Daniele Tittarelli, Greta Panettieri, Claudio Corvini, Fabrizio Bosso e Rosario Giuliani, che saranno, in ordine di “apparizione”, gli ospiti che saliranno sul palco per proporre un repertorio preparato “su misura” per ciascuno di loro. La New Talents offrirà due set per data, con un musicista ospite per ogni set. Stasera gli ospiti sono Roberto Gatto e Daniele Tittarelli, domani Greta Panettieri e Claudio Corvini, giovedì Fabrizio Bosso e Rosario Giuliani.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale Porta Ardeatina 55, stasera, domani e giovedì, ore 21

Musica/Alex Britti in concerto sul divano al Parco della Musica

Dopo la pubblicazione dello scorso anno della sua prima autobiografia intitolata “Una vita con la chitarra in spalla” e l’uscita del suo album tutto strumentale “Mojo”, Alex Britti decide di riassumere tutti questi eventi che hanno segnato la sua carriera fin qui ricca di successi e soddisfazioni con un tour che vede come protagonista sul palco esclusivamente lui seduto comodamente su un divano, come a casa, con alcune delle sue inseparabili chitarre. Si racconterà in un clima confidenziale partendo “da quando tutto è iniziato ad oggi, o se preferite da oggi a quando tutto è iniziato”. Non ve lo perdete.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Sala Sinopoli, pre 21

Jazz/All’Alexanderplatz piano e vibrafono con Fedeli & Biondi

Il duo formato dal pianista Massimo Fedeli e dal vibrafonista Andrea Biondi si basa sulla particolare e poco usuale sonorità dei due strumenti per offrire un repertorio misto di brani originali e non, dalle rielaborazioni di colonne sonore a altre composizioni di musica assoluta ispirata a atmosfere latine e mediterranee.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Musica/All’Elegance tributo di Pirone a Frank Sinatra

Il trombonista e arrangiatore Massimo Pirone, con Riccardo Fassi all’organo Hammond e Carlo Battisti alla batteria presenta il suo progetto dedicato a Frank Sinatra. Offre un concerto dalle sfumature jazz e swing, interpretando con eleganza i brani che hanno reso celebre il mito di The Voice in tutto il mondo: “Portrait of Sinatra” contiene i brani più importanti della carriera di Frank arrangiati per regalare alla memoria del grande artista un omaggio originale, da “Witchcraft” a “All the Way” passando per “I’ve Got you under my Skin”, “Fly me to the Moon” e altri intramontabili successi.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Jazz/La Metropolitan Jazz Orchestra allo Spazio Rossellini

La MeJO (Metropolitan Jazz Orchestra), nata da un'idea di Giacomo Serino e Iacopo Teolis, è una big band di sedici elementi composta da alcuni dei migliori solisti Jazz attivi nel panorama musicale romano e nazionale. La caratteristica della MeJO è la collaborazione con ospiti e direttori differenti all'incirca ogni quadrimestre, aggiornando il proprio repertorio e arricchendo così la propria esperienza e identità musicale. Diretta da Antonello Sorrentino, la Mejo suona arrangiamenti di Francesco Spinazza, Marco Battigelli, Leonardo Pruneti, Gerardo Pepe, Emanuele Guarnieri, Antonello Sorrentino, Vittorio Solimene e Giacomo Serino, ha come ospite il trombettista Francesco Lento e schiera quattro trombe (Matteo Costanzi, Iacopo Teolis, Tiziano Ruggeri, Giacomo Serino), quattro tromboni (Edward Arosemena, Andrea Serino, Andrea Angeloni, Stefano Coccia), cinque sassofoni (Simone Alessandrini, Gabriel Marciano, Federico Pascucci, Filippo Bianchini, Federico D’Angelo), Vittorio Solimene al piano, Giulio Scianatico al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria.

E’ un’orchestra “dal basso”, che ha come ulteriore linea guida quella di commissionare gli arrangiamenti ai giovani compositori e arrangiatori italiani. In un solo anno di attività le collaborazioni sono state con Antonello Sorrentino, Giovanni Amato, Peppe Servillo, Costanza Alegiani, Marco Tiso e Gianluigi Giannatempo.

Spazio Rossellini, via della Vasca Navale 58, ore 21

Blues/Andy’s Corner al Charity Cafè

Come ogni martedì torna Andrea Angelini, in arte Andy’s Corner, che presenta il suo progetto solista acustico per voce, chitarra e armonica: un viaggio nella migliore musica anglo-americana (blues, rock, country…) in particolare degli anni ‘60 e ’70, ma non solo.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE

Cantautori/Fabrizio Moro al Palaeur, già sold out

Fabrizio Moro emozionerà il pubblico eseguendo i brani del suo ultimo lavoro discografico “La mia voce”, album che contiene il brano sanremese “Sei tu”, vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, e tutte le canzoni che hanno segnato le tappe principali del suo percorso artistico. É in radio e disponibile in digitale il nuovo singolo “Senza di te”, che anticipa il prossimo album del cantautore romano in uscita nella primavera del 2023.

Ad accompagnare sul palco Fabrizio Moro una band d’eccezione composta da Claudio Junior Bielli al pianoforte, Danilo Molinari, Roberto Maccaroni e Davide Gobello alle chitarre, Luca Amendola al contrabbasso e Alessandro Inolti alla batteria.

Palaeur, palazzodellosportroma.it, piazzale Pier Luigi Nervi, 1, ore 21

Jazz/Massimo Pirone presenta ”Christmas in Bones”

Massimo Pirone al trombone e arrangiamenti, con Riccardo Biseo al piano, Francesco Pierotti al contrabbasso e Carlo Battisti alla batteria, presenta il suo album “Christmas in Bones”, due dozzine di brani famosi e meno famosi ispirati al Natale e trasformati in jazz.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458 ore 21.30

Jazz/Il quartetto di Luca Pirozzi all’Alexanderplatz

Il nuovo quartetto del bassista Luca Pirozzi propone un repertorio di composizioni originali non riconducibili a un genere definito ma che hanno come punto focale un elemento imprescindibile del dna musicale dell’autore: la melodia. Al suo fianco suonano Alessandro Gwis al piano e elettronica, Christian Mascetta alla chitarra e Valerio Vantaggio alla batteria.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Musica/Al Charity Blues Jam & Friends con The Black Cat Bones

Per gli appuntamenti della serie “Blues Jam & Friends” vi aspetta la band The Black Cat Bones. Aprono la session il vocalist chitarrista Paolo Re, Andrea Di Giuseppe all’armonica, Lucio Carletti al basso e Mimmo Antonini alla batteria. Come sempre, tutti i bluesman e le blueswoman sono invitati a salire sul palco e a partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

GIOVEDI’ 22 DICEMBRE

Jazz/All’Alexanderplatz il trio di Lanzoni con il sax di Francesco Cafiso

Il trio del pianista fiorentino Alessandro Lanzoni, con Matteo Bortone al contrabbasso e Enrico Morello alla batteria, sbarca a Roma con uno special guest ‘eccezione: è il sassofonista siciliano Francesco Cafiso, già partner di star come Hank Jones, Dave Brubeck, Cedar Walton, Mulgrew Miller, Jimmy Cobb, Ben Riley, Ray Drummond, Lewis Nash, James Williams, Joe Lovano, Christian McBride, George Mraz, Kenny Wheeler, Gonzalo Rubalcaba, Enrico Rava, Stefano Bollani e moltissimi altri. In repertorio brani originali ma anche standard della migliore tradizione del jazz con scelte estremamente mirate, Monk e Coltrane su tutti.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Musica/All’Elegance Piccioni traduce in jazz Ennio Morricone

Il tenorsassofonista Igor Marino, il chitarrista Edoardo Liberati, il contrabbassista e leader Dario Piccioni e il batterista Federico Chiarofonte offrono un progetto basato su tante composizioni di Ennio Morricone, dalle colonne sonore di “Il Buono, il brutto e il cattivo” a “The Mission” fino ai recenti lavori per Quentin Tarantino. A fare da cornice al concerto sarà la riproduzione di tagli di sceneggiatura tratti dalle scene più belle dei film, in uno spettacolo musicale e multimediale che ha alle spalle quattro anni di attività nelle più importanti rassegne della capitale.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-572

Jazz/La Scoop Band ritorna al Cotton Club

Un gruppo di giornalisti e musicisti uniti dalla passione del jazz e del blues, che propone un repertorio di successi del repertorio standard e classici blues e swing con reinterpretazioni originali sia sul versante ritmico che su quello melodico: ecco la Scoop Jazz Band, on the road dal 2010, reduce da live in Italia e all'estero. Sono Dino Pesole (chitarra), Antonio Troise (tastiere), Stefano Sofi (percussioni), Romano Petruzzi (sax contralto), Guido Cascone (batteria), Stefano Abitante (voce e tromba), Sebastiano Forti (sax tenore), i vocalist Donatella Cambuli e Massimo Leoni, Antonello Mango (contrabbasso) e Michelangelo Marinelli (sax baritono).

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Musica/Al Charity Cafè jam session per Nat King Cole

Stasera c’è una jam session dedicata a Nat King Cole: la propongono il vocalist Pierluca Buonfrate, il trombonista Massimo Pirone, Danilo Riccardi all’organo Hammond e Carlo Battisti alla batteria, Anche stasera i musicisti presenti sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

VENERDI’ 23 DICEMBRE

Cantautori/Edoardo Bennato & bsnd live al Parco della Musica

Torna in concerto a Roma Edoardo Bennato, il cantastorie che da quaranta anni racconta il mondo attuale, fatto di buoni e cattivi, sbeffeggiando i potenti e inneggiando alla forza umana della gente, passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone, l’amore. Propone i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album ”Non c’è” in due ore di musica, video coinvolgenti e la sua classica interazione con il pubblico. I suoi live sono un’esperienza emozionale con titoli entrati a far parte del nostro immaginario collettivo e ai quali sarà difficile resistere. per ritrovare, attraverso il potere della musica, vibrazioni e emozioni che fanno bene all’anima. Al suo fianco la BeBand, formazione storica che lo segue da anni. Sono Giuseppe Scarpato e Gennaro Porcelli alle chitarre, Raffaele Lopez alle tastiere, Arduino Lopez al basso e Roberto Perrone alla batteria.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Sala Sinopoli, ore 21

Musica/Rossana Casale alla Casa con l’album dedicato a Joni Mitchell

Rossana Casale, con Francesco Consaga al sax soprano e al flauto, Gino Cardamone alla chitarra, Emiliano Begni al pianoforte e Ermanno Dodaro al contrabbasso, sarà in concerto alla Casa del Jazz di Roma in un doppio set ore 19,30 e ore 21,00 per presentare al pubblico “Joni”, l’album che ha dedicato alla cantautrice americana Joni Mitchell. E’ un omaggio intenso e poetico di 70 minuti attraverso quattordici delle canzoni più importanti di Mitchell con un inedito, “In and Out of Lines”, omaggio della Casale alla stessa Mitchell.

«È un concerto guidato dal jazz e dal contatto col pubblico. Il mio desiderio è continuare il discorso iniziato con l’album – dichiara Rossana. - Gli accordi aperti della Mitchell ci danno occasioni per nuove dinamiche. Il jazz si reinventa tutte le sere e l’unione forte che negli anni si è formata tra me e i musicisti crea sul palco inattesi cerchi di energia, di arpeggi, suoni forte-piano, di emozioni tradotte in ritmo acceso o in silenzi e tutto questo lo facciamo in ascolto con la platea. Le parole della Mitchell sono al centro di questo lavoro, tutti noi sul palco le sentiamo molto. Seguiamo lei, rispettiamo le sue richieste ma diamo spazio per sovrapporre al suo anche il nostro racconto. Questa tournée avrà una vita di due anni, e abbiamo tempo per vedere il concerto trasformarsi e volare alto. Accompagnata da questi grandi musicisti, sarà sicuramente così».

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale Porta Ardeatina 55, ore 21

Jazz/All’Alexanderplatz il duo acustico dei Diadema

Diadema è un duo acustico e mette insieme la voce di Moà (è Martina Maggi, vincitrice del premio Bianca d'Aponte 2022 e Area Sanremo 2021) e la chitarra di Andrea Vincenti (già con Rancore, Dj Myke, Bartender), che si uniscono per un viaggio coinvolgente e divertente fra generi, sonorità e strumenti diversi, interpretati secondo uno stile ricercato e personale. Il repertorio parte dai classici per arrivare alle più recenti proposte del pop contemporaneo e comprende lingue, dialetti e luoghi anche molto lontani tra loro: non solo inglese, francese e spagnolo, ma anche i vari dialetti italiani (romano, napoletano, ecc.), che non stancano mai di essere riscoperti assieme alle armonie che li contraddistinguono.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ore 21

Cantautori/Al teatro Parioli i 50 anni di Morgan

Il cantautore Morgan, il milanese Marco Castoldi, compie oggi 50 anni e per l’occasione ha deciso di dedicare un concerto a tutti i suoi fan, stasera al Teatro Parioli. Spengerà le candeline nel modo in cui ha vissuto tutta la sua vita: in musica, regalando al pubblico una serata speciale in cui ripercorrerà i suoi 30 anni di carriera spaziando dal pop elettronico alla canzone d'autore, dalle colonne sonore dei film ai libri, dalla grafica digitale alle masterclass per gli studenti. Sarà accompagnato dagli artisti che hanno collaborato con lui nel corso degli anni. Tra gli altri, ci saranno anche la band Le Sagome e la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori.

Teatro Parioli, via Giosuè Borsi 20, dalle ore 22

Gospel/I Backing Vocals in concerto all’Elegance Cafè

Al club romano arivano i Backing Vocals, un gruppo di nove cantanti amanti delle sonorità gospel e della condivisione del palco, affiancati dal pianista Alberto Lattuada, dal bassista Valerio Carbone e dal batterista Daniele Sambrotta, che propongono classici del gospel ma anche brani della nuova generazione di compositori americani contemporanei in omaggio a loro e alla loro cultura. Sono Ilaria Monteleone, Noel Gilda Cristante, Claudia Vinci, Flaminia Lobianco, Lisa Fiorani, Stella Ziino, Giulia Fortini, Mattia Pedretti e Giacomo Campolo.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Jazz/Al Charity Alessandro Cipollari & The Boogie Cats

Una notte di jazz con il vocalist e chitarrista Alessandro Cipollari & The Boogie Cats, band nata dalla comune passione per il repertorio boogie woogie e jump degli anni 40 e 50, e per riproporre il sound dei grandi maestri come T-Bone Walker, Tiny Grimes, Johnny Guitar Watson e molti altri. Con Cipollari suonano il pianista Francesco D'Agnolo, Light Palone al contrabbasso e Luciano Micheli alla batteria.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

SABATO 24 DICEMBRE

Jazz/Buon Natale all’Elegance con il Xmas Trio di Silvia Manco

L’irresistibile e suggestivo repertorio internazionale legato al Natale viene proposto in chiave jazz dal trio in edizione “Xmas Special” guidato della pianista e vocalist Silvia Manco, la cui scelta è il risultato di un’accurata ricerca all’interno di diverse tradizioni musicali, non solo quella degli standard song americani ma anche quella più esotica del nord-est del Brasile, quella britannica dei Christmas Carols, quella Irish di origine folk e quella soulful del soul jazz afro-americano. Silvia, con Francesco Puglisi al contrabbasso e Francesco De Rubeis alla batteria, offre la rilettura di un repertorio proposto in un’atmosfera evocativa ma anche generosa di ritmo e energia, quello del disco dedicato al Natale “Suddenly it’s Christmas Time“.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30