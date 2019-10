Concerti a Roma, dal sax di Camille alle voci di Donna e Yvette: il meglio della settimana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

alle chitarre manouche eal contrabbasso: sono il, che propone al club di via Ostia un repertorio di standard jazz e brani della tradizione manouche nello stile di Django Reinhardt. E’ una serata che trasporterà il pubblico nelle atmosfere della Parigi degli anni Trenta e Quaranta, al completo dei virtuosismi e dalla travolgente carica di quello che i francesi chiamano l'Esprit Manouche. I tre musicisti hanno collaborato con alcuni dei maggiori esponenti del gipsy jazz: Moreno Viglione con Angelo Debarre e Samson Schmitt, Augusto Creni con Lollo Mayer e Maurizio Geri, Renato Gattone con Dorado Schmitt e Stochelo Rosenberg.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 21«Casa non è un luogo ma una sensazione, e questa musica vive di racconti, suggestioni, luoghi, persone, incontri: l'anima delle cose che nei lunghi viaggi cercano spazio nella casa che ti porti dentro»: cosìriassume il senso di “Home Feeling”, l‘album che presenta stasera al locale romano. Ideato e prodotto nell'arco di pochi mesi durante i suoi molti viaggi, è il settimo album da leader e compositore del contrabbassista ligure, che prosegue la sua ricerca attraverso la sintesi di un linguaggio musicale positivo, ricco di riferimenti tipicamente jazzistici e elementi popolari della musica afrocubana, condividendo il proprio sound con un band di musicisti straordinari: il pianista colombiano, il percussionista genovesealla batteria. I brani dell’album, tutti a firma di Rolff tranne due (un omaggio al pianista cubano Ruben Gonzalez e la bossanova "Beija Flor"), sono caratterizzati da melodie semplici e cantabili, che mettono in risalto la qualità strumentale del quartetto in un viaggio musicale elegante e raffinato che evoca i molti punti di incontro tra la cultura europea e quella latino americana.Alexanderplatz, via Ostia 9, stasera e domani, ore 21,30Si chiamala formazione in programma stasera al club romano e guidata dalla vocalist: nasce come tributo ad alcuni dei più grandi interpreti della musica soul, funk e rhythm & blues che sono stati particolarmente influenti nella crescita e nelle scelte della leader del gruppo, da Randy Crawford a Incognito, Stevie Wonder, Gino Vannelli, George Benson, Al Jarreau, Chaka Khan, Toto, Jill Scott, Bruno Mars, Sam Smith e altri. Al fianco di Ivana suonano il pianistae il contrabbassista, per un mix di melodia, groove e energia.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30Il vocalist, chitarrista e armonicista, in arte, replica tutti i martedì il suo progetto solista acustico: una sintesi di varii generi e influenze, un viaggio nella migliore musica anglo-americana degli anni ’60 e ’70, a partire dal blues.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Americana di New York, nera,è una giovane sassofonista che si divide fra jazz e rhythm & blues, si è fatta strada grazie a una serie di collaborazioni con star come Chaka Khan, Benny Golson, Alicia Keys, Dr. Lonnie Smith, Nicholas Payton, Russell Malone, ed è una delle protagoniste della nuova ondata newyorkese. Camille suona flauto e sax tenore e soprano, canta molto bene (nel 2013 si è classificata terza alla “Sarah Vaughan Vocal Competition”), ha girato diversi paesi (con tour negli Usa e Europa ma anche in Africa, dal Cameroon al Mozambico, Nigeria, Senegal e Mauritania) e sbarca a Roma con la, cioè il contrabbassista, il pianistae il batterista. La formazione ha energia e grinta da vendere e offre un live molto coinvolgente.Gregory via Gregoriama 54a, stasera e domaani sera, ore 22vengono da Napoli, hanno cominciato nel 2010 suonando in un locale di Milano, cinque anni dopo hanno vinto "Amici" di Maria De Filippi, hanno tre album alle spalle (l’ultimo è “You”, del 2017, e tutti, come i varii singoli, sono vendutissimi), sono sopravvissuti all’ultimo Sanremo, sono da sempre in tre, ovvero il vocalist(chitarra, basso, pianoforte, sintetizzatore, percussioni),(sintetizzatore, talk box, basso, percussioni) e il batterista e percussionista, trentenni o anche meno, e offrono un cocktail di pop, rock e funk. The Kolors hanno vinto parecchi premi, e la loro abilità è mescolare nelle dosi giuste rock e elettronica, sapori diversi ma ben bilanciati. Sono riusciti in un’impresa spesso difficile per le band più giovani: far crescere e mantenere attuale il loro sound anno dopo anno, il tutto con un mix di psichedelia, punk, sapori anni ’80, un po’ di funk, electropop e altre sonorità che si tengono a braccetto. Dovevano suonare in aprile ma la data è stata rinviata a oggi, e in scaletta ci sono i nuovi singoli "Pensare male" e "Los Angeles" con Guè Pequeno come partner.Largo Venue, via Biordo Michelotto 2, ore 22Per il Mojo Station Blues Festival arrivano i, che si muovono fra blues, rock e southern rock, si definiscono “The Best Rock Blues Band In The World” e sono in tour per presentare il nuovo album “Up and Rolling” che uscirà il prossimo marzo. Sono i fratelli(voce, chitarra, sugar slide guidìtar) e(batteria, voce, tastiere, washboard), vengono da Hernando, Mississippi, sono cresciuti a Memphis e il loro repertorio è stato ripescato dal padre Jim, musicista e produttore discografico che ha frugato nei suoi archivi alla ricerca di brani storici del territorio.Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 22Il contrabbassista, originario di Alessano in provincia di Lecce, vive negli Stati Uniti, fra Los Angeles e New York, dopo tre anni a Roma e dopo innumerevoli viaggi in città e paesi del mondo fatti nel corso degli ultimi dieci anni. Navigando tra continenti e nuove culture, attraverso la scrittura Luca ha esplorato i concetti di appartenenza e di “casa”, intesa sia come luogo fisico che semplicemente come un sentimento, un oggetto o una persona. In quartetto con il sassofonista, il pianistae il batterista, presenta il suo primo album come compositore, “I Can See Home From Here” (da qui posso vedere casa), i cui brani sono legati con l’entusiasmo e con la nostalgia di chi vive a migliaia di chilometri dall'Italia, spesso circondato da una cultura ancora inesplorata. Riflettendo sui propri incontri con il familiare e lo sconosciuto, Alemanno si interroga su concetti di identità culturale, comunità e indipendenza. Nel condividere il suo processo di ridefinizione del significato di “casa”, Luca cerca di evocare e ispirare un desiderio di introspezione negli ascoltatori, ciascuno con i propri viaggi intorno al mondo e dentro se stessi.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Jam session all’insegna del blues, stasera, per gli appuntamenti di Blues Jam & Friends: apre la, con la vocalist, il pianista e organista, il chitarrista, il bassistae il batteristai. In scaletta il blues in tutte le sue declinazioni. Il gruppo riunisce musicisti di diversa estrazione, la cui esperienza spazia dal blues al rhythm & blues, dal soul alla black music. Come sempre, ospiti e musicisti appassionati di blues sono invitati a salire sul palco e intervenire.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Palco aperto a imprevedibili show collettivi tra musica e stand-up comedy per inaugurare la sesta stagione invernale di Na cosetta con una serata a sorpresa. Il bistrot e live club torna nella sua veste invernale e salottiera del Pigneto con gli ospiti del suo open mic. L'invito è aperto ad artisti di ogni estrazione, dai cantanti ai cabarettisti, dagli stand up comedian ai poeti. Pochi minuti per colpire interpretando a proprio modo il tema della serata: "L'estate è finita", con i suoi vecchi e nuovi tormentoni. A disposizione degli ospiti sul palco ci sono una chitarra, una tastiera e un microfono. La maggior parte degli artisti viene selezionata prima attraverso delle candidature direttamente nell'evento su Facebook. Conducono, coppia di dj e musicisti che da 6 anni offrono un format che raccoglie le performance più bizzarre della Capitale.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Un viaggio nella Parigi degli anni 40 con, quartetto che riprende melodie famose come “La vie en rose”, “La mer”, “Que reste-t-il de nos amours” e via di questo passo, e brani meno noti in un’atmosfera leggera e divertente. Sono(voce),(fisarmonica),(chitarra manouche) e(contrabbasso).Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 21La band deinasce a Roma nell’estate del 2018 dall’incontro tra il chitarristae il vocalist, che coinvolgono il tastierista Mattia Piscitelli, il batteristae il contrabbassista, tutti legati da una profonda amicizia. Vengono da realtà musicali differenti, ma decidono di dare voce alle loro idee creando composizioni originali di matrice jazzistica, con un occhio attento alla commistione di generi.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30“Le Grand Tango” prende il suo nome da una delle composizioni più emblematiche di Astor Piazzolla, parte della sua produzione classica avanguardista che affonda le radici nel genere argentino popolare per eccellenza. Il progetto, presentato dai pianisti, rilegge la musica del compositore con un percorso che abbraccia diversi versanti idiomatici: dall'anima tanguera dei brani più popolari fino al linguaggio modernista e trasgressore del Piazzolla più vicino allo scenario classico. In “Le Grand Tango” è il pianoforte a farsi portavoce di questo linguaggio, e la formazione del duo pianistico ne esprime tutta l’originalità e la spettacolarità. Due pianoforti sul palcoscenico sono gli strumenti per materializzare la ricchezza timbrica e ritmica e i colori della partitura, accompagnati da interventi con coreografie originali dei solisti delper un concerto-spettacolo trascinante e di grande coinvolgimento.Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21Mezzo secolo fa usciva l’album “Let It Bleed” dei Rolling Stones, e il nuovo progetto della bandci riporta in quel 1969 che secondo alcuni per gli Stones fu l’anno del salto nel vuoto e invece diventò il salto nel futuro. Nel disco c’erano hit come “Gimme Shelter” e “You Can’t Always Get What You Want”, il divorzio annunciato con il fondatore Brian Jones, che morì a luglio, tolse parecchi problemi a Mick Jagger, e l’arrivo di Mick Taylor fece tornare la band alle origini, al blues dal quale era nato il nome della formazione. Stasera i Rocking the Stones ripropongono tutto l’album al completo, facendo rivivere i suoni del British Blues. La band, fondata dal vocalist e armonicista, offre il meglio della discografia degli Stones con un sound quasi scarno, essenziale, tipico di quel periodo della rock story europea. Con Mario suonanoalle tastiere,alle chitarre,al basso ealla batteria.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22E’ sempre on the road, orchestra nata nel 2010 da un gruppo di giornalisti e musicisti uniti dalla passione per il jazz, la bossanova, il blues & dintorni, che propone un misto di successi del repertorio jazzistico e di classici del blues, del Brasile e dello swing. Ne fanno parte(chitarra),(tromba),(sax e clarinetto),(sax),(tastiere),(percussioni), Antonello Mango (contrabbasso),(batteria) e le voci di. Divertente e piena di sorprese, la band ogni tanto si modifica, ma la base resta più o meno la stessa.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 21.30Arriva per la prima volta “Lingua a sonagli”, il format condotto dache propone una schiera di attori, cantanti, giornalisti, sportivi, politici e influencer. Gli ospiti di oggi sono, l'attricee l'emergente, nuovo cantautore dal pop elettronico, in un salotto sgualcito e irriverente e in collaborazione con Radio Rock. Bussoletti è un artista eclettico e funambolico: con le sue canzoni elettroniche dai testi corrosivi, come “Correre” e “Selvaggia Lucarelli", ha conquistato Dario Fo in uno storico duetto ma anche il Premio Lunezia e il Premio Donida. Ad accompagnarlo sul palco per scandire il ritmo del talk show la musica live diNa Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Il contrabbassista e compositore, da tempo residente in Francia dove dirige il dipartimento di jazz del conservatorio di Parigi, torna in Italia per presentare il suo ultimo lavoro discografico “Moving People", pubblicato da Parco della Musica Records. Sarà accompagnato daalla tromba,ai sassofoni alto e soprano,al pianoforte ealla batteria. Ospite del quintetto il chitarristaAlexanderplatz, via Ostia 9, stasera e domani, ore 22La vocalist Flora Purim e il batterista Airto Moreira sono stati fra i primi a unire la musica brasiliana e il jazz aprendo la strada a una fusion storica, e la band deipropone nel progetto “…something of Flora“ una serie di brani degli anni Settanta e Ottanta rivisitati in un moderno samba-jazz e jazz-rock. Il gruppo ha esordito con il nome “The New Breed“ al Parco della Musica Roma per la rassegna “Il Jazz incontra l’Oriente e il Brasile“ e adesso presenta l’album. Sono la vocalist e percussionista, il bassista elettrico, il sassofonista e flautista, il pianista, il batteristae, come special guest, il percussionistaElegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30Il chitarristaè il re del jazz samba, nella sua musica si mescolano sonorità afroamericane a ritmi brasiliani, e il risultato che ne deriva è un bel mix di eleganza e energia. Il repertorio si basa su classici della bossanova e dintorni, fra samba, baião, partito alto e la consueta dose di jazz. In scaletta brani di come Jobim, Nascimento, Valle, Djavan, e composizioni dello stesso leader. Al suo fianco sono sul palcoal contrabbasso e percussioni ealla batteria.Grecco Enjoy Live Music, via Gregorio VII 237, ore 21Per gli appuntamenti di “Jazz Voice” la vocalistè in concerto con il suoe propone un repertorio che fonde la saudade della bossanova di Jobim con le inconfondibili atmosfere degli standard jazz. Con lei suonano il sassofonistae il chitarristaCharity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Il sassofonista, californiano di Redwood City, annata 1958, offre un doppio appuntamento, stasera e domani, in quartetto conal pianoforte,al contrabbasso ealla batteria. Negli ultimi trentacinque anni Snidero è diventato uno dei migliori musicisti jazz della sua generazione, come sassofonista contralto, compositore e arrangiatore. Da giovane ha studiato con il grande Phil Woods e poi con Dave Liebman, è stato membro dell’One O’Clock Lab Band dell'Università del Nord del Texas, si è trasferito a New York, ha suonato con la Mingus Big Band, il sestetto di Frank Wess, la Toshiko Akiyoshi Jazz Orchestra, Billy Hart, Eddie Palmieri e Frank Sinatra. Tra i suoi album ci sono “Mixed Bag” del 1987, “Blue Afternoon” del 1989 (considerato uno dei migliori dischi jazz della storia da "The Penguin Jazz Guide") e via di questo passo. Gli ultimi dieci anni lo hanno visto impegnagto in una serie di date live per l’etichetta discografica Savant, e nel 1996 Jim Snidero ha rivoluzionato l'educazione jazz scrivendo i primi libri di “Jazz Conception”, serie che rappresenta, con i suoi quaranta volumi, una risorsa fondamentale per imparare il jazz. Nel 2013 Snidero ha ha creato The Jazz Conception Company, ed è membro aggiunto della facoltà della New School di New York e della New Jersey City University, oltre ad essre stato ospite come docente nelle migliori istituzioni musicali del mondo, tra cui l'Università dell'Indiana e la Princeton University. Divertitevi, è uno che suona.Gregory, via Gregoriana 54a, stasera e domani, ore 22Una vocalist di Chicago che ama il jazz, vive a Houston, Texas, e gira il mondo con i suoi tour: è, cantante nera dai toni contralto, che si muove fra jazz, blues, nu-soul, country e rhythm & blues. Ha alle spalle diversi premi, è presidente di Majic Dragon Multimedia, società che produce dischi, ha fatto tour in America, Africa e Europa, lo scorso agosto ha pubblicato “Superstar”, singolo realizzato con l’armonicista Gregoire Maret, vincitore di un Grammy, ha alle spalle due album di qualità, “Somehow I Knew” col quale ha esordito e “Carnival” del 2017, nel quale suonano musicisti di tutto il mondo tra cui il flautista vincitore del Grammy Wouter Kellerman, il trombonista svedese Nils Landgren, il chitarrista italiano Marco Bittelli e molti altri. Adesso presenta il suo nuovo lavoro discografico “A Carpenter from Chicago”, che uscirà nel marzo 2020. E’ in concerto conal piano,al contrabbasso ealla batteria.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22“È in arrivo la tempesta” è il nuovo album del cantautore salernitano, che presenta il suo secondo disco di inediti da cui ha estratto i singoli “Ariel”, “Sorriso”, “Bottiglie di Chianti”, “Paolo Conte nello stereo”. Reduce da un lungo tour di concerti accompagnato da(formazione con cui apre anche i concerti di Giorgio Poi, Edda, Giorgio Canali), Adriani ha una sensibilità pop orientata sulle emozioni, magari anche tristi ma da cui riesce a trarre sempre luce e gioia. Non è un caso che ricordi Max Gazzè. Il suo primo EP ”Non date retta a me” è prodotto da Daniele Brenca (Eugenio Bennato, Raiz), si trova ad aprire i concerti di Marlene Kuntz, Nobraino, Francesco di Bella.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22“Acquaphonica” è un progetto della pianista e compositrice, iniziato nel 2010 durante gli anni di residenza nei Paesi Bassi dell’artista che lì si è diplomata in pianoforte jazz con un master in Composizione Contemporanea. In quell’ambiente, grazie all’influenza dei compositori Jeroen d’Hoe, Otto Ketting e Ned McGowan, della pianista Amina Figarova e del pianista Benoit Delbeq, si delinea per Federica quella che sarà la sua identità musicale: la ricerca di un suono in bilico tra il jazz e la musica classica contemporanea, in particolare quella dell’India del Sud. Con lei suonanoai sassofoni,al contrabbasso ealla batteria.Casa del Jazz, via di Porta Ardeatina 55, ore 21Il vocalistè uno dei migliori interpreti di black music, ha collaborato con tanti artisti, dal vocalist Bobby Kimball dei Toto a Hiram Bullock, Frank McComb, Mario Biondi, Fabio Concato, José Feliciano, Ron, ha vinto tanti premi, ha una voce potente e raffinata e offre un repertorio di black music e rock made in Usa, con brani di Steve Wonder, Huey Lewis, Michael McDonald, Neville Brothers, Tower of Power, Bill Whiters, Doobie Brothers, Hall & Oates e tanti altri. Al suo fianco ci sono le voci dialla chitarra, il tastieristaal contrabbasso ealla batteria.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Il Cotton Club è tornato alle sue tradizioni; tutti i venerdì è di scena il re dello swing, clarinettista e batterista alla testa della sua band, in un viaggio ai tempi della Harlem degli anni 30 con arrangiamenti originali della Fletcher Henderson Orchestra. Urso ama il jazz della Swing Era, tra il 1935 e il 1945, del quale è uno dei maggiori cultori. La formazione vede al suo fianco il trombettista, il sassofonista, il trombonistaal piano,al contrabbasso e Giovanni Cicchirillo alla batteria.Cotton Club, via Bellinzona 22, ore 21.30 e ore 0.30Torna in scena lo, band formata daal sax tenore,al pianoforte,al contrabbasso ealla batteria. La serata sarà dedicata ai grandi compositori della storia del jazz tra cui Barry Harris, Larry Young e il grande Dizzy Gillespie: un omaggio alla tradizione con una band di musicisti molto attivi nel panorama capitolino e nazionale.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Pochi mesi fa la band bergamasca deiaveva presentato l’album “Diario di un ultimo” («In una società che ormai è votata all’odio, provate ad essere odiati e a sentirvi gli ultimi. La miscela tra folk, rock e metal farà in modo che questa goccia di odio si trasformi in una goccia di benzina esplosiva»: così descrivevano il disco) e adesso torna a Roma con il tour dello scioglimento del gruppo.E’ una band complessa e piena di diversi colori e diverse sonorità, e non è facile capire, a meno che non li abbiate già sentiti, che suono possano produrre(voce),(voce, cornamuse, bombarde),(cornamuse, flauti e bouzouki irlandesi, cittern, bombarde),(ghironda, strumenti a corda),(cornamuse, bombarde, percussioni),(chitarre),(basso) e(batteria). Dodici anni fa il gruppo, che si muove fra rock, medieval folk, hard rock e altri stili, ha inciso il suo primo album, “Briganti di Montagna”, poi è arrivato un cd intitolato col nome della band, e negli anni i musicisti hanno scritto i testi su tematiche attuali, vissute da loro in prima persona, ma saporite di antichi pensieri. Non fate caso agli strumenti, picchiano tutti forte grazie all’amplificazione, e quando sono sul palco il loro set sembra un assedio medievale con il suono in dolby surround.Orion Live Club, viale J. F.Kennedy 52, ore 23è una cantautrice e vocalist nera di Detroit, Michigan, viene da una famiglia di musicisti (padre chitarrista e madre batterista) e canta in inglese, francese, italiano, portoghese, spagnolo e xhosa, la lingua nguni parlata in Sudafrica e Lesotho. Il suo stile vocale è stato spesso paragonato a Ella Fitzgerald e Billie Holiday, alle quali rende omaggio nel suoi concerti, e propone un repertorio di brani di grandi compositori, da Cole Porter a Duke Ellington e George Gershwin, più grandi standard jazz, bebop e musica latina. Yvette, che vive nel sud della Florida, a West Palm Beach, ha una carriera ricca: si è esibita con l’orchestra The Cotton Club All Stars nel famoso Cotton Club di Harlem, ha cantato con il grande Tito Puente, ha fatto concerti alla Royal Albert Hall di Londra, al Muizenberg Jazz Festival di CapeTown, al B-Flat Jazz luc di Berlino, al Palais des Beaux-Arts di Bruxelles, oltre a varie sedi in New Jersey, Florida e Michigan. L’album di Yvette “A’ la Ella” è una celebrazione della vita e delle opere di Ella Fitzgerald, viene suonato nelle stazioni radio di mezzo mondo ed è rimasto per sei settimane nelle classifiche di “JazzWeek”. Stasera è in concerto con il sax di, il pianoforte di, il contrabbasso die la batteria diElegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Reduce da un anno di successo dell’ultimo album “Afrodite” e del tour che lo ha visto girare l’Italia, il gruppotorna a Roma con uno speciale live set per la Festa dei 3 anni di Radio Sonica. Nei concerti la band (il siciliano, voce, contrabbasso, chitarre;, piano, organo;, tastiere, synth, percussioni, chitarre;, chitarra, synth, percussioni;, batteria) porterà tutte le canzoni che hanno segnato il suo percorso, dagli esordi fino all’ultimo disco, che anticipato da singoli come “Cuoreintero”, “Feste comandate” e “Giorni buoni”, ha sancito il ritorno del cantautore e dei suoi compagni a sonorità e mondi musicali nuovi.Largo Venue, via Biordo Michelotto 2, ore 22“L’orso ‘nnammurato” è uno spettacolo di musica e parole che nasce dalla collaborazione tra, napoletano nato nel quartiere Bagnoli ai tempi dell'Italsider, musicista e cantante di estrazione punk, scrive poesie sia in vernacolo che in italiano., in arte, nato a Napoli nel 1981, cantautore, chitarrista, produttore e compositore di colonne sonore, va dal folk inglese di Nick Drake e John Martin al blues, alla musica napoletana e alle melodie africane del Mali. “L’orso ‘nnammurato", che è anche un libro, è composto da 66 poesie, 14 delle quali divenute canzoni, musicate, cantate e suonate da Gnut insieme ai musicisti della sua band (Marco Caligiuri, Valerio Mola, Luca Caligiuri, Gianluca Capurro, Michele Signore, “Mr. Coffee” Daniele Rossi e Carlo Di Gennaro). Durante il live, Sollo & Gnut cantano alcune delle poesie divenute canzoni.Piccolo Eliseo, via Nazionale 183, – 00184 RomaTorna una delle formazioni guidate da, cioè il vocalist, chitarrista e attore: sono, band doo-wop (genere e ritmo tra i più interessanti degli anni ’50 e ’60, fatto di armonie vocali, swing e rock) che accanto a Greg schiera il trombettista, il chitarrista, il sassofonista O, il contrabbassistae il batterista. Molto divertenti, vi intrattengono a suon di "Sha-badubudì", "Ramalamading dong" e altri curiosi vocalizzi.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22La, ovvero la vocalist, la fisarmonicistae il contrabbassista, presenta live il suo ultimo album “Io so’ me”, nel quale il gruppo mescola in undici brani i tipici strumenti usati nel folk (fisarmoniche, contrabbassi e mandolini) a suoni elettronici, con l’obiettivo di raccontare altre storie o le stesse storie da altri punti di vista, mentre i testi lasciano affiorare presenze costanti e mai rassicuranti, come quella di Pier Paolo Pasolini, il tutto per cantare ancora di Roma e del mondo in questo nostro frastagliato presente. Alla BandaJorona si unisce per l’occasioneal piano, sequenze e strumenti digitali.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22La vocalist, il sassofonista, il batterista, il bassista, il tastierista, il percussionista argentinoe il chitarristasono gli, band fondata nel 1994 dal cantautore Niccolò Fabi, che tiene viva la tradizione della disco music proponendo e incidendo una dance che mescola pop, soul, black music e sapori anni Settanta. Il gruppo porta in Italia e Europa quella disco music che era suonata da band come gli Earth Wind & Fire, gli Chic, Barry White, Kool & The Gang e tanti altri. Presentano anche il loro ultimo singolo “You” al completo di videoclip.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Ragtime e blues si incontrano per ricondurci alle vecchie sonorità e alle radici del linguaggio dell'anima. «Tra mangrovie, crocicchi, magia nera e barrelhouses sarà come sentirsi un pesce gatto nel Mississippi»: ecco come definiscono la serata gli, ovvero il vocalist, il solista di armonica, il mandolinistaal pianoforte e al kazoompet, cioè il buon vecchio kazoo usato come se fosse una tromba, eal contrabbasso. L’hoodoo è una forma di magia popolare sviluppata fra gli afroamericani del sud degli Usa.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Il più grande expo festival del centro Italia che fonde la maggiore esposizione di strumenti musicali con le performance live dei migliori musicisti nazionali e internazionali, clinics, masterclass, area demo, per vivere un viaggio a 360 gradi: ecco, della quale trovate tutti i dettagli sul sito musikaexpo.itVi aspetta all’Eur un’intera giornata di concerti prodotti dal Saint Louis College of Music, con artisti comee molti altri. Due live sul grande Palco Concerti: ilcon il sassofonista Rosario Giuliani e il contrabbassistra Luca Bulgarelli e ladiretta da, ospiti specialiE ancora, chitarra acustica contemporanea con, due demo di musica elettronica e sperimentale con, oltre 9 ore ininterrotte di performance e clinics nella Sala Saint Louis.Fra i tanti progetti ci sono "Heavy Rock Guitar Madness" con, "Time’s pages" con, "Psychedelic indie rock" con, “Quando si allineano le stelle” con la chitarra acustica di, “Latin Mood” con, “Afrocubanìa" con Imparato, “In bocca al… loop!” con la vocalist Serena Brancale e tante altre performance. Lo ripetiamo, per saperne di più date un’occhiata al sito.Musika 2019, Palazzo dei Congressi, viale della Pittura 50, dalle ore 11Il Trip-A-Ning Project nasce nel 2017 con il contrabbassistae il pianistacome laboratorio di improvvisazione sui più famosi standard della tradizione jazzistica, senza ancorarsi a un genere prestabilito ma puntando sulla creatività compositiva dei due musicisti per arrivare a una contaminazione musicale che fa da linea guida del progetto. Nel 2018 si aggiunge il batterista, indispensabile per realizzare musica scritta a sei mani che, come un disegno a matita, ora indefinito, ora calcato fin quasi a spezzarne la punta, risulta camaleontica pur conservando autenticità e chiarezza.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22La vocalist, in quartetto conal piano,al contrabbasso ealla batteria, offre un repertorio di grandi standard del jazz e non solo: brani tratti dal repertorio di Cole Porter, George Gershwin, James Taylor, Guy Wood, tradotti in chiave moderna e affiancati da brani di musica brasiliana di autori come Ivan Lins, Antonio Carlos Jobim, Joao Bosco, più composizioni originali, titoli che hanno fatto la storia del jazz e un vero e proprio omaggio alla musica francese e ai grandi compositori e interpreti quali Michel Legrand e Gilbert Bécaud.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Il concerto di apertura dellaquest’anno è dedicato a Woodstock, nel cinquantesimo anno dallo storico festival. Prendendo spunto dalle musiche e dai musicisti che hanno caratterizzato le tre giornate, le formazioni e i gruppi che partecipano presentano una loro particolare interpretazione e rivisitazione di quel repertorio. Il concerto, diviso in cinque set, è un omaggio a un evento che ha influenzato generazioni di musicisti nel tentativo di trovare nuove suggestioni e spunti.Sono sul palco la(studenti e insegnanti che si sono formati nello storico corso di Mariano De Simone dedicato alla musica country, quindici elementi diretti da), il(trenta cantanti con una sezione ritmica di pianoforte, chitarra, basso e batteria, direttrici), l’(con, chitarra,, tastiere, e, batteria), il pianista e fisarmonicistae l’della Scuola Popolare di Musica di Testaccio (quattordici musicisti condirettore e arrangiatore).Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, dalle ore 18Sono solo in tre ma riescono a riproporre brani di decine di band: il vocalist e chitarrista, il bassistae il batterista e vocalistfrugano fra i repertori di The Police, Dire Straits, Bruce Springsteen, James Brown, Roy Orbison, The Creedence Clearwater Revival, Beatles, Beach Boys, Lenny Kravitz, Talkin Heads, Jerry Lee Lewis, Prince, Van Morrison, Doobie Brothers, Rolling Stones, Depeche Mode, David Bowie, Iggy Pop, Survivor e tanti altri e rileggono hit di tre o quattro decenni di rock story.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Torna l’del club del Pigneto, un laboratorio musicale dedicato agli stili del jazz e dello swing ideato dal sassofonista e bandleader, dal chitarristae dal contrabbassistain programma ogni domenica. Dopo il primo set comincia una festa aperta a musicisti e ballerini che danno vita, sopra e sotto il palco, a una vera orchestra con fiati, violini, voci, chitarre, washboard, batteria, alle prese con brani storici della Swing Era americana.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Torna l’unico evento romano con musica dal vivo e ballerini di tip tap e di swing, la, che rientra nell’attività di ogni ballerino e performer e ormai è diffusa in tutto il mondo: è un momento di condivisione e di divertimento, aperta a tutti i tappers di ogni età, professionisti e non. Segue il concerto del, cioè la vocalist, il pianistao e il batterista. E alle 21, per gli appuntamenti di Bevo Solo Rock’n Roll, suona il trio dei, che recupera atmosfere e emozioni della musica americana degli anni ’50 e ’60: romantiche ballad e scatenati rock and roll per il trio, le cui voci si miscelano con gli strumenti che suonano: pianoforte (), contrabbasso () e batteria (). In repertorio molti pezzi noti e vere e proprie chicche d’annata che gli ascoltatori saranno lieti di scoprire, più una serie di brani inediti che sembrano uscire direttamente da un juke box dell'epoca. La serata è in collaborazione con, che si alterneranno tra palco e consolle.Cotton Club, via Bellinzona 2, dalle ore 15Aperitivo con, due chitarristi di esperienze diametralmente opposte, (il primo viene dal glam rock e il secondo dal blues), si vengono incontro a metà strada proponendo reinterpretazioni in chiave semi acustica di brani che vanno dal rock classico fino al grunge dei primi anni ‘90.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 18.30