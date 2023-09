Venerdì 8 Settembre 2023, 07:15

Care mamme, un'idea: perché quest'anno non scioperiamo? La scuola non è ancora iniziata e molti genitori sono già sull'orlo di una crisi di nervi. L'organizzazione scolastica ed extrascolastica, tra rientri e attività, è un inferno che non si augurerebbe neanche alla peggior nemica. Se poi si ha più di un figlio, si rischia proprio l'esaurimento. Le famiglie (nonni compresi) hanno l'agenda piena che neanche il dirigente di una multinazionale. E per incastrare tutti gli appuntamenti, non basta un file Excel: servirebbe un ingegnere biomeccanico.

Così cominciano le contrattazioni con gli altri genitori, una sorta di baratto dei figli: ma se io te lo prendo il giovedì alle 3, posso lasciartelo il martedì alle 5? Ti offro il calcio, in cambio prendi la pallavolo? Che poi, per una sorta di gioco sadico, non si sa perché uscite e rientri tra fratelli non coincidono mai. E in più ci si mette la ripresa del lavoro dalle vacanze e la gestione della casa. D'accordo essere multitasking, ma qui si esagera. E se per una volta evitassimo tutti, o almeno qualcuno, tra i corsi di nuoto, calcio, karate, danza, teatro, musical, pianoforte, tennis, a cui sottoponiamo i nostri pargoli ogni anno? Sarebbe tanto grave? Chiedo per un'amica.

