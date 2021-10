Venerdì 29 Ottobre 2021, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 10:31

I Ferragnez insegnano: ai tempi dei social anche la proposta di matrimonio deve essere virale. Meglio ancora se pubblica e condivisa con centinaia di persone. Come quelle che l'altro pomeriggio, mentre facevano shopping in un centro commerciale dell'Eur, si sono ritrovate a sorpresa testimoni di una romantica promessa d'amore tra due giovani fidanzatini.



Alcuni clienti infatti sono stati ingaggiati da un emozionatissimo futuro sposo per mettere in scena una proposta di matrimonio davvero indimenticabile. Muniti di cartelli con la fatidica scritta Mi vuoi sposare? hanno accolto l'ignara fidanzata che, scesa dalle scale mobili, si è trovata nella hall del primo piano davanti a un pubblico d'eccezione. Commosso lui, che si è inginocchiato come da rito e le ha chiesto la mano, felice e con le lacrime agli occhi lei. Il video è stato condiviso sul profilo Instagram di Ultimi romantici crew. Mentre Baglioni cantava di sottofondo, il fidanzato le ha messo al dito l'anello tra gli applausi e i sorrisi della gente che faceva da pubblico. Poi, l'esplosione di gioia tra i commessi, i clienti e tutto il personale del centro commerciale che assisteva dagli altri piani. Auguri agli sposi e tanti follower.