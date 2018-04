Aiuto, Horus è sparito. Ognuno cerca il suo gatto

di Raffaella Troili

Per favore aiutatemi a ritrovarlo....!!

Maria Chiara Pozzato



Si avvicinano imbarazzati, spaesati ai tronchi degli alberi, ai pali, ai cancelli delle scuole, ai muri del quartiere. Stringono in mano un foglio di carta con l’immagine di un gatto che non ha più trovato la strada di casa. Succede spesso, specie a primavera, qualcuno è così affranto che si fa aiutare nell’opera di attacchinaggio, ci vuole sangue freddo, davvero, quando micio sparisce nel nulla. Ogni gatto per strada sembra assomigliare a lui, ogni anfratto va ispezionato, come va dato uno sguardo sotto ogni macchina parcheggiata, intanto i sensi di colpa montano ogni minuto, giorno che passa come lo scoramento. Gli ottimisti raccontano di gatti tornati da lontano, consigliano di attenderli la notte, quando c’è meno confusione in giro e trovano il coraggio di avvicinarsi ai luoghi conosciuti. «Vedrai che ritorna...» ma il tempo passa e solo chi ha un animale in casa può capire quanto dolore provoca una sparizione. La testa ipotizza furti, lotte tra felini, semplici investimenti. Le storie dei gatti che hanno fatto centinaia di chilometri per tornare dai padroni sono belle da leggersi ma quando capita a noi sembra tutto così impossibile. Ora tocca a Horus: si è allontanato la notte del 15 aprile in zona Caffarella, ingresso via Mondaini, Maria Chiara sul gruppo del quartiere chiede aiuto a tutti. In passato sullo stesso albero, vicino alla fontanella, dove il padre della donna ha attaccato un volantino, ce n’era un altro, aveva addirittura una taglia, una ricompensa per chi avesse trovato il cucciolo di casa.

