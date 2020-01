Sui bus e la metro di Roma le voci parlano strano: fermate “Gnogno” e “Megabyte 1”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viviamo nell’era in cui le macchine hanno imparato a parlare, l’era degli assistenti vocali: possiamo impartire ordini a un’automobile, a casa intavoliamo discussioni con gli altoparlanti e le lampadine, litighiamo con il telefonino e il telefonino ci risponde a tono. Ma c’è un posto dove l’inquietante intelligenza artificiale ancora non è arrivata, essendo stata preceduta da una più rassicurante ottusità artificiale: gli autobus di Roma. Da anni i passeggeri dell’Atac ascoltano divertiti gli strafalcioni degli annunci diffusi dagli altoparlanti. Viale XXI aprile diventa «viale ics ics i aprile» e S. Agnese si trasforma in «esse Agnese»: così succedeva, almeno fino a qualche tempo fa, sul 90.Sull’80 invece la voce registrata annuncia «prossima fermata Sant’Agnese Annibaliano Megabyte uno», che evidentemente sta per Metro B1. Poi ci sono gli accenti messi a casaccio: «Valle Melaìna», «via Dandòlo», o «via Bocca della verìta» con la i accentata invece della a. Sono piccole imprecisioni che in fondo non fanno male a nessuno, ma anzi aiutano il passeggero a sorridere e a distrarsi un po’. Meno divertente magari è la voce oltretombale che in alcune stazioni della metro spaventa da anni i viaggiatori, ma in compenso a bordo della Metro B1 - o Megabyte 1 che dir si voglia - c’è una voce femminile dispettosa e giocherellona che ci allieta presentando la fermata Jonio come «Gnogno». Bus e metropolitane, parlate come vi pare, l'importante è che prima o poi arriviate.