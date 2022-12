Roma ha la sua Torre di Pisa: il chiosco pendente dell'Aurelio

Anche Roma ha la sua Torre di Pisa. Così gli abitanti dell’Aurelio hanno chiamano un baretto tutto sbilenco affacciato sulla circonvallazione, a piazza San Giovanni Battista de La Salle, aperto 24 ore su 24. Il motivo della pendenza si riconosce a occhio nudo: il terreno sotto al baracchino sta cedendo. Il chiosco è sempre apparso un po’ storto, ma negli ultimi tempi l’inclinazione sembra peggiorata. Vista da dentro fa ancora più impressione: il pavimento è ripido come un sentiero di montagna, se ti cade un bicchiere lo devi inseguire mentre rotola in discesa, i baristi lavorano con una gamba più in alto e una più in basso. I periti dicono che la costruzione è stabile e a quanto pare non ci sono pericoli immediati, ma prima o poi qualcuno dovrà incaricarsi di un’opera di consolidamento. Prima però bisognerà chiarire le competenze, le responsabilità, le titolarità catastali, e quelle demaniali, e insomma siamo pur sempre a Roma. Nel frattempo godiamoci la nostra piccola Torre di Pisa che non sarà instagrammabile come quella toscana, con i suoi infissi in alluminio e le insegne al neon, ma dove lo trovi un altro posto per bere un caffè che nella tazzina sta in diagonale, e forse per questo sembra più buono.

