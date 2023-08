Venerdì 11 Agosto 2023, 08:25

Le chat meravigliosamente sopite per quasi due mesi cominciano a ripopolarsi. Non siamo neanche a Ferragosto ma il pensiero va già a settembre. «Buongiorno mamme, ecco gli orari dei rientri a scuola», «lunedì e mercoledì calcetto», «il catechismo sarà di giovedì», «l'inglese è bisettimanale». E voi, che vorreste solo sprofondare sotto metri di sabbia, provate a rimandare l'incubo "organizzazione nuovo anno scolastico" a quando tornerete dalle vacanze. Niente da fare.

La mente si affolla di pensieri: ordinare i libri, programmare gli accompagni e le riprese dei bambini, cominciare a organizzare il foglio Excel settimanale tra sport, scuola, lavoro e attività extra. Ma perché l'estate non può durare tutto l'anno? Ve lo chiedono spesso i vostri figli. In realtà ci pensate ogni giorno anche voi. Che mentre vi state godendo un bagno al mare, vi immaginate immerse nel traffico della città. Uno tsunami praticamente. E come ciliegina sulla torta, spuntano i libri delle vacanze e quell'odiosa rincorsa a finire le pagine entro l'inizio della scuola: «Hai fatto matematica?», «Oggi devi fare almeno 20 pagine», «studiaaaaa!». Come cantavano i Righeira: «L'estate sta finendo, lo sai che non mi va».