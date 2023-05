Centri estivi a Roma dopo la chiusura delle scuole: dall'equitazione all'archeologia, è caccia alla soluzione

Dal campo scuola tutto in inglese a quello legato all'avventura, anche quest'anno a Roma ce ne sarà un po' per tutti i gusti. I genitori già si preparano ad organizzare l'estate ai loro ragazzi e, sui social, sono a caccia delle offerte più vantaggiose per loro e per i più piccoli. Alla scuola di lingue Tree House English School di via Filippo Nicolai, promettono un campo scuola all'insegna di didattica e divertimento, con giornate passate a ripassare inglese. Al Centro sportivo olimpico Giulio Onesti e a quello di Tor Pagnotta prenderà il via il 12 giugno il Crai Camp per bambini dai 4 ai 16 anni.

Lo sport

Chi ha voglia di puntare tutto sulla relazione tra giovani e cavalli può farlo con i Campi estivi di equitazione organizzati dal Roma River Ranch di Lungotevere degli inventori. Gli appassionati della natura possono anche scegliere il Parco naturale regionale di Bracciano e Martignano dove dove l'associazione Derive Alternative ha organizzato il proprio campo estivo. Anche in periferia l'offerta è molto varia. Lb Sport ha il suo quartier generale al Campo Petroselli di Torre Maura, e dal 9 giugno ha organizzato il proprio centro estivo che punta tutto sul rugby insieme al club Le Linci.

Chi ama la storia può puntare al campo estivo di Archeoroad: 9 settimane in un maneggio, in via dei Cercenii 15.

Ogni giorno viene dedicato a un periodo storico specifico: Preistoria, Mesopotamia antica, antico Egitto, antica Grecia e antica Roma. Lezioni di surf, invece, a Ostia.

La Pettirosso surf school, infatti, le organizza allo stabilimento Hibiscus Beach di lungomare Lutazio Catulo. Molti i gruppi parrocchiali che danno vita a centri estivi negli oratori: tra questi, l'Estate Ragazzi organizzata dai Salesiani di San Giovanni Bosco.