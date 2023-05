Corviale, Beppe Signori al Campi dei Miracoli: un furgone per i ragazzi disabili

Il miracolo dello sport e del sociale ai è concretizzato ieri all’ombra del “Serpentone”. Lunedì pomeriggio l’ex capitano della Lazio e vicecampione del mondo Beppe Signori è stato in visita al Campo dei Miracoli di Corviale, ospite delle ragazze e dei ragazzi della “Miracoli Football Club”, una scuola calcio speciale, sia maschile che femminile, che ha l’obiettivo di unire la dimensione etica ed educativa a quella dell’agonismo sportivo. Signori ha visitato la palestra, quindi è sceso in campo per un allenamento insieme ai ragazzi.

Signori ha firmato autografi, raccontato aneddoti, risposto alle tante domande dei piccoli calciatori in erba. L’incontro è stato organizzato in collaborazione con l’associazione “Progetti del Cuore”.

Momento particolare e pieno di commozione quello in cui l’ex biancoceleste ha suggellato la donazione di un furgone da 9 posti all’associazione, utile per gli spostamenti del gruppo. Si tratta, tra l'altro, di un mezzo predisposto anche per passeggeri con disabilità. Lo sport, insomma, viene visto come opportunità e possibilità di riscatto sociale nelle periferie spesso abbandonate al degrado e nel disagio sociale. «Il nostro intento è formare campioni nello sport e nella vita», dicono i promotori della scuola calcio sociale. Lunedì, mister d'eccezione, è stato Beppe Signori.