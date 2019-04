​Salvini-Raggi, polemica continua. Il capogruppo M5S: «Matteo devi applicarti di più»

Continua la polemica tra il Movimento Cinquestelle e il vicepremier Matteo ​Salvini. «E mo come glielo spieghiamo a Matteo Salvini che mentre lui si crede Batman per 136 poliziotti in più la sindaca Virginia Raggi ha assunto 1.000 agenti di Polizia Locale? Allora Virginia chi è? Wonder Woman? Daje Mattè la strada è quella giusta. Devi applicarti di più! Mi sa che anche stanotte nun ce dorme. Porello!». Così su Fb il capogruppo del M5S il Campidoglio Giuliano Pacetti.

Raggi sfida Salvini: «Noi stufi delle sue chiacchiere, fa politica sulla pelle dei romani»

«Salvini-Batman e Raggi Wonder Woman? Al di là dell'offesa ai due personaggi universali, gli unici supereroi sono i romani che ogni giorno assistono alle liti tra Lega e 5Stelle, al fallimento dell'Amministrazione Raggi, al declino di Roma, alla distruzione del tessuto sociale e economico della Capitale d'Italia». Lo scrive in un tweet il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre.



