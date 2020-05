Roma, metro Barberini: dopo un anno riapre anche in ingresso

Riapre dopo oltre un anno sia in entrata sia in uscita la stazione della Metro A Barberini. Questa mattina alle 5.30, sul lato di via Veneto, Atac ha riaperto anche un varco per gli ingressi. Quello per l’uscita, su piazza Barberini, era stato riattivato nello scorso febbraio.All’interno della stazione percorsi dedicati per evitare che s’incrocino i viaggiatori diretti ai treni e quelli che giungono a destinazione; controlli ai tornelli per evitare gli assembramenti; pallini sulle banchine per garantire il distanziamento in attesa dei convogli.La prima passeggera a entrare, dopo quasi un’ora, è stata la signora Silvana, che si è lamentata che a Roma «ci sono pochi mezzi di superficie in questo periodo».La stazione di Barberini era chiusa dal 21 marzo del 2019 dopo che una scala mobile si era accartocciata. C’è voluto un anno per riaprirla, anche perché si sono registrati non pochi problemi nella manutenzione delle scale mobili, che hanno ritardato i collaudi.Una situazione che ha creato molte polemiche e moltissimi disagi non solo agli utenti. I commercianti della zona, già prima che scoppiasse il Covid, lamentavano un calo del 50 per cento dei loro incassi proprio per la chiusura della fermata.