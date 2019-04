​«Raggi dà case popolari ai nomadi anziché alle famiglie romane in difficoltà», accusano Ghera e Ottaviano di Fdi. «Oggi pomeriggio, in zona Casal Bruciato, nel Municipio IV, alcuni nomadi hanno preso possesso di un appartamento in via Cipriano Facchinetti n.90 (Scala G Interno 21). I rom risultano assegnatari dell’alloggio di proprietà del Comune. Una prassi che conferma come la sindaca Raggi preferisce occuparsi dei nomadi dandogli un tetto anziché delle famiglie romane in difficoltà, scaricando una nuova emergenza sociale in un territorio che su accoglienza e occupazioni ha già dato. Nel frattempo i residenti sono scesi in piazza manifestando il proprio dissenso sbarrando la strada con dei cassonetti. Tutto ciò avviene col silenzio assenso del Municipio IV, che permette altre tensioni sociali su un territorio a cui andrebbe garantita maggiore sicurezza invece che l’illegalità diffusa». E’ quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio e Gianni Ottaviano capogruppo nel Municipio IV.

© RIPRODUZIONE RISERVATA