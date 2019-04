Torre Maura, proteste anti-nomadi: sfilano le due manifestazioni contrapposte

Dopo le proteste anti-nomadi dei giorni scorsi, oggi a Torre Maura si contrappongono in un clima di tensione due diverse manifestazioni, una organizzata da Casapound, l'altra, antifascista, da sindacati, Arci e Acli. Si sta riempiendo piazzale delle Paradise, dove è previsto il corteo voluto appunto dalla Cgil, Libera, Arci e altre realtà. Tra i presenti diversi rappresentanti del Pd da Emanuele Fiano a Roberto Morassut, ma anche del Movimento 5 Stelle capitolino.



Sono molte le bandiere rosse della Cgil che sventolano. Dall'altra parte del quartiere ci sono le bandiere tricolore di Casapound e un grosso striscione con su scritto «Alcuni italiani non si arrendono»: il sit-in è a poche decine di metri dal centro di accoglienza svuotato dopo le accese proteste anti-nomadi dei giorni scorsi. «Difendi il tuo quartiere. Difendi la tua famiglia» c'è scritto sulla felpa di uno dei rappresentanti di Casapound. A scendere in piazza anche diversi abitanti che avevano protestato contro l'arrivo dei rom. «Qui non si vive bene, regna il degrado - dicono gli abitanti - Per anni nessuno è mai venuto a vedere come stiamo. E ora volevano portarci anche i nomadi. Siamo esasperati».

Dall'altra parte della piazza le ragioni della contromanifestazione. «Siamo a Torre Maura - ha detto il

presidente dell'Anpi di Roma Fabrizio De Santis - dove la Costituzione deve essere attuata pienamente: il diritto al lavoro, alla sanità e all'istruzione. È inammissibile che vengano autorizzate manifestazioni fasciste, non permetteremo questo disprezzo per la dignità umana».



«Il popolo italiano è democratico e antifascista. Simone (il quindicenne che durante le proteste anti-nomadi ha sfidato Casapound) è la punta dell'iceberg, il testimone del sentimento che c'è tra noi e bisogna ringraziarlo», ha aggiunto. La manifestazione è stata intitolata attingendo ad un frase in romanesco pronunciata proprio da Simone durante le proteste anti-nomadi: «Non me sta bene che no». Diverse le forze dell'ordine che presidiano il quartiere.

Ultimo aggiornamento: 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA