Il partito socialista torna ad avere un suo rappresentante in Aula Giulio Cesare. Cristina Grancio, già consigliere eletta nei Cinquestelle e poi transitata nel misto e vicina a Luigi De Magistris, ha aderito al partito del garafolo, che già dalla prossima settimana avrà un suo gruppo in Campidoglio.

Spiega Andrea Silvestrini, coordinatore romano del Psi: «La formazione di un gruppo del Psi in Campidoglio è un momento storico per il nostro partito che torna a essere presente nell'aula Giulia Cesare con un nostro rappresentante e il proio simbolo dopotanti anni di assenza. Ma lo è anche per tutta la sinistra che si rafforza con un partito serio che ha come priorità per Roma il lavoro, l'ambiente, la cura della persona e i diritti».

Il Psi guarda al tavolo del centrosinistra per le prossime amministrative e sta valutando di presentare una sua lista. «Intanto - conclude Silvestrini - rafforziamo la nostra battaglia nelle istituzioni romane con Cristina Grancio, consigliera competente e di grandissimo dinamismo politico. Con lei lavoreremo per ridare centralità nazionale ed europea a Roma».

