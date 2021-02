Roma, spunta pagina Facebook con Gualtieri sindaco. Il Pd: «È bufala, denuncia in corso»

È apparsa ed è immediatamente scomparsa su Facebook una pagina che ritraeva Roberto Gualtieri, ex ministro dell’Economia e probabile candidato a sindaco della coalizione di centrosinistra a Roma, su uno sfondo blu con lo slogan «Roma al futuro» e con sotto i simboli del Pd e del M5s. Si tratta di una pagina fasulla.

«Stiamo provvedendo a denunciare gli autori della pagina fake su Facebook dal nome “Roma al futuro” che pubblica foto dell’onorevole Roberto Gualtieri in relazione a una sua candidatura a sindaco», chiarisce in una nota la federazione del Partito democratico di Roma. «Diffidiamo dalla diffusione e dal considerarla in qualsiasi modo un’iniziativa riconducibile al Partito democratico. Confidiamo che il tempestivo intervento delle autorità consenta di capire quale sia la fonte di ispirazione di questa iniziativa».

