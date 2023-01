D'Amato presenta il suo programma: «Reddito di formazione e bus gratis per giovani e anziani»

Alessio D'Amato ripete che «non c'è nessuna possibilità di accordo con il Movimento 5 Stelle. Io mi rivolgerò a tutti gli elettori». Ma il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, non esclude - che se eletto - i grillini «possano ancora fare parte della maggioranza, come adesso».

L'assessore uscente alla Sanità del Lazio ha presentato il suo programma, sottolineando anche che «siamo i primi a farlo». In platea anche l'ex governatore Nicola Zingaretti e l'ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Nella sua piattaforma D'Amato ha inserito interventi per 20 miliardi di euro. «E sono 5 i provvedimenti bandiera che sintetizzano la nostra idea di futuro e di visione di Regione».

Tra le misure principali, in un programma lungo quasi 100 pagine, l'introduzione del reddito di formazione, cioè «una indennità mensile di 800 euro destinata a disoccupati, giovani in cerca di prima occupazione e donne con figli a carico in cerca di ricollocazione».

Quindi spazio sull'innovazione al piano Lazio impresa 4.0 «rivolto alle piccole e medie imprese per fare un passo in avanti sull'innovazione», trasporto pubblico gratuito per under 25 e over 70, «la creazione di 100 comunità energetiche in 100 comuni per la diffusione delle rinnovabili» e una piattaforma sulla sicurezza stradale «per ridurre drasticamente il numero degli incidenti».

D'Amato ha rivendicato che queste politiche sono in continuità con quanto realizzato da Zingaretti nei suoi due mandati. Quindi ha respinto le critiche di Francesco Rocca, il suo principale avversario, per come ha gestito la sanità da assessore: «Quando governava la destra stavano sotto il livello di inadempienza. Rocca non ha i titoli per fare certi commenti sulla sanità».