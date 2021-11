Giunta Gualtieri, ecco chi è Tobia Zevi: assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative

Tobia Zevi è il nuovo assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale. È stato il primo a scendere in campo alle primarie del Centrosinistra per la poltrona di sindaco. Poi dopo il plebiscito a Roberto Gualtieri si è messo a disposizione dell’ex ministro dell’Economia nella corsa al Campidoglio. Outsider della politica, che conosce bene anche grazie ai tanti incarichi nelle istituzioni, come quello nello staff di Paolo Gentiloni alla Presidenza del Consiglio. Fondatore dell’Osservatorio “Roma puoi dirlo forte”, presidente dell’Associazione di cultura ebraica Hans Jonas, in prima linea nel sociale, ha come passione la politica estera: è responsabile del Desk sulle Global Cities dell’Ispi.