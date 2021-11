Giunta Gualtieri, chi è Maurizio Veloccia: assessore all'Urbanistica

Ex mini-sindaco dell’XI Municipio (zona Portuense-Corviale), 43 anni, laureato in Ingegneria elettronica e master in gestione delle aziende sanitarie, Maurizio Veloccia (assessore all'Urbanistica della giunta Gualtieri) prima della politica si è occupato di sistemi informativi e di comunicazione. L’elezione a presidente dell’XI è arrivata nel 2013 e si è interrotta dopo il dimissionamento di Marino da parte del Pd. Ha tentato la rielezione nel 2016, ma non ce l’ha fatta, in una tornata difficilissima per i dem romani, in cui Raggi aveva stravinto quasi ovunque. Molto legato a Zingaretti e ad Albino Ruberti, che dalla Pisana è appena passato in Campidoglio, è stato vice-capo di gabinetto del governatore. Candidato al Consiglio comunale, è stato uno dei recordman di preferenze, con 7.015 voti personali.