Giunta Gualtieri, chi è Barbara Funari: assessore alle Politiche Sociali e alla Salute

Di politiche sociali Barbara Funari si è già occupata cinque anni fa al XIV Municipio. Ora con lo stesso incarico, assessore al Sociale, entra nella giunta Gualtieri, voluta su questa poltrona dal leader di Demos, Paolo Ciani. Dello stesso movimento nato intorno al mondo della comunità di Sant’Egidio, Funari è anche coordinatrice romana e prima dei non eletti di questa lista. Quarantasei anni, sociologa laureata alla Sapienza e un dottorato di ricerca in educazione sanitaria all’università di Perugia, da sempre è impegnata sul versante dell’inclusione degli ultimi. Negli anni, per esempio, ha guidato missioni in Africa per formare operatori sanitari, viaggiando e lavorando tra Mozambico, Malawi o Tanzania. Con Sant’Egidio, poi, si è occupata di minori a rischio al Quartaccio o a Primavalle così come nei campi profughi in Albania che ospitavano chi fuggiva dalla guerra del Kosovo.