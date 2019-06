Riderci su? È dura ma ci si prova. Sul Disastro Capitale si è arrivati a immaginare una estate romana non piena di spettacoli belli e di appuntamenti culturali all’altezza di questa città che in passato eccelleva in manifestazioni di questo tipo. No, ora RomaEstate 2019 ha un programma a base di topi e di altre schifezze. E il titolo della scherzosa rassegna inventata sul web è questo: Sagra della Monnezza. Segue la locandina e il programma.

