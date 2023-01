Ostia a rischio tsunami? Prove di sgombero: l'esercitazione della Protezione Civile

Esercitazione della Protezione civile per prevenire il rischio idrogeologico a Ostia. Si svolgerà infatti domenica l’addestramento dei volontari che si inserisce nella manifestazione “PREvenzione e RESilienza Roma Capitale 2023”. Il progetto sarà coordinato dal Dipartimento Protezione civile capitolino e dall’Agenzia Regionale Protezione Civile e sarà seguito dalla Presidenza del X Municipio oltre al coinvolgimento delle varie associazioni di volontariato, delle scuole e la collaborazione dell’Università Lumsa. L’esercitazione riguarderà due zone della località lidense: idroscalo e saline, dove sono previste anche operazioni di sgombero dei cittadini.

L’obiettivo è coinvolgere i residenti che dovranno raggiungere a piedi le aree di attesa allestite dai volontari. Ovviamente riceveranno il supporto e le informazioni del personale della Protezione chiamato a mostrare soluzioni tecniche utilizzate in emergenza e i comportamenti responsabili da adottare. Le strutture operative effettueranno interventi sulla messa in sicurezza delle zone, facendo ricorso all’uso di barriere, idrovore e il supporto di droni. Al Centro Operativo Comunale il compito di monitorare l’esercitazione direttamente dalla sede di Porta Metronia 2, già attivo da sabato prossimo a seguito dell’allerta arancione stabilita dal Centro Funzionale della Regione per rischio idrogeologico e idraulico a causa di temporali e vento forte.