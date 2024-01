Fiumicino: sulla banchina del porto iniziati i lavori di manutenzione delle paratie antiesondazione

Sono finalmente iniziati gli interventi di pulizia e manutenzione delle paratie antiesondazione costruite sulla banchina nord del porto-canale di Fiumicino a protezione del Borgo Valadier. Gli operai dell’Autorità di sistema portuale sono infatti intervenuti sulle prime barriere retrattili che abitualmente sono alloggiate all’interno dei cassoni, rimuovendo tanti sacchetti di rifiuti al suo interno che impedivano agli sbarramenti di scorrere esternamente fino a creare una diga uniforme. Oltre a verificare le condizioni delle paratie e l’estrazione dei pannelli in acciaio, gli operai stanno anche lubrificando i meccanismi per consentire le manovre di alloggiamento. Gli interventi riguarderanno un tratto di sponda lunga circa 300 metri che si affaccia nel centro storico della cittadina marinara.

L’opera è stata richiesta dall’Autorità di bacino e dovrebbe costituire, secondo il parere degli ingegneri idraulici, un baluardo contro l’esondazione e quindi scongiurare l’allagamento del Borgo in occasione di una piena eccezionale della Fossa Traianea. «Questo tipo di un’operazione dovrebbe essere fatta tutti gli anni – precisa il pescatore Giampiero Imperato -.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Purtroppo non è così. Comunque, apprezziamo che finalmente si faccia qualcosa per far funzionare questa diga artificiale e speriamo che questo tipo di intervento prosegua nei prossimi anni». Si è dunque risolto il braccio di ferro tra Comune e Autorità portuale sulla competenza dell’intervento che non veniva effettuato da tempo. «In virtù della convezione stipulata tra Regione, Comune e Autorità – precisa la comandante della Polizia locale, Daniela Carola – sono iniziate le operazioni di pulizia e manutenzione delle paratie. Al termine sarà possibile testare il funzionamento del sistema antiesondazione». «La prevenzione del territorio è importante – dice il sindaco Mario Baccini -. Per tale motivo abbiamo dato mandato al comandante della Polizia locale di procedere per le necessarie verifiche delle barriere».