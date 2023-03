Le donne nella scienza, il corso di Vinci Energies italia per i licei: per sensibilizzare le ragazze allo studio delle materie stem

In Italia solo 1 ragazza su 6 sceglie un percorso universitario orientato alle discipline scientifico-tecnologiche, le cosiddette STEM, e fra queste solo il 19% sceglie un percorso ICT. Per questo motivo VINCI Energies Italia lancia “VINCI adoption program”, un progetto esclusivamente rivolto alle studentesse pensato per le famiglie e le scuole italiane con l’intento di avviare una vera e propria rivoluzione culturale. La prima edizione del format parte da Roma, dove hanno aderito tre licei, di cui due a Ostia. Proprio sul litorale romano, nella sede del X Municipio che ha svolto l’importante ruolo di connettore tra le scuole e l’azienda, è stato presentato questa mattina il corso che vede coinvolti i Licei scientifici Democrito e Labriola. All’iniziativa hanno partecipato, oltre alle dirigenti scolastiche e alle ragazze che stanno seguendo il corso, anche Silvia Fiorucci, Presidente della commissione Pari Opportunità del X Municipio, Angela Mastrantoni, Assessora alla Scuola e alla Politiche Giovanili del X Municipio e Giovanni Zannola, consigliere di Roma Capitale.

“Non ci possono essere diversità legate al sesso o a qualsiasi altra forma di discriminazione. Qualsiasi tipo di progettualità va in questa direzione avrà sempre tutto il nostro appoggio. Nella fattispecie questa è una grande opportunità per le nostre alunne e abbiamo scelto la giornata di oggi per presentarlo proprio per lanciare un forte messaggio di impegno verso il raggiungimento dell’uguaglianza di genere”, ha detto l’Assessora Mastrantoni. “Purtroppo la differenza di genere si sente ancora pesantemente e in questa giornata internazionale delle donne siamo chiamati a ricordare quanto sia importante abbattere certi stereotipi”, ha aggiunto la Presidente Fiorucci.

“Con questo programma ci poniamo obiettivi ambiziosi. Vorremmo incentivare le giovani studentesse ad intraprendere percorsi di studi incentrati su materie STEM e soprattutto in ambito tech e ict, accompagnarle all’interno di un programma di adozione formativa per garantire loro una crescita professionale direttamente dentro le aziende del nostro Gruppo e anche offrire certificazioni e borse di studio a coloro che vorranno proseguire in questo ambito il loro percorso universitario. Crediamo fortemente in questo progetto perché crediamo che nei team sia necessario un equilibrio di genere, ma per fare questo c’è bisogno di un cambio culturale che dobbiamo mettere in moto in prima persona”, ha detto nel corso della presentazione Rossella Alfieri, Head of Communications and Marketing VINCI Energies Italia.

Sono 16 in tutto le liceali coinvolte in questo percorso formativo di 70 ore che coinvolge anche l’Istituto Biagio Pascal del XV Municipio. Le sessioni formative sono suddivise in parte teorica e parte pratica, in presenza e da remoto, coinvolgendole in un’esperienza formativa completa di tutto.

“Le ragazze sono molto contente di questa esperienza e spero che quello che stiamo facendo insieme sia solo il primo passo di un lungo cammino da fare insieme. Tra l’altro ci tengo a sottolineare che nella nostra scuola il numero di iscritte sta molto crescendo negli ultimi anni e che il nostro Istituto sia sta impegnando sempre di più nel sensibilizzare e impegnarle in percorsi scientifici”, ha sottolineato la Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico Democrito Angela Gadaleta.

“Siamo una scuola che cerca di valorizzare i talenti, e questo progetto lo abbiamo sposato da subito in pieno. La tecnologia fa parte della nostra vita ma bisogna studiarla per conoscerla e poterla far diventare materia di lavoro nella vita. Come istituto abbiamo il dovere di incoraggiare le nostre ragazze in progetti sia finalizzati ad andare in contro alle esigenze del mondo del lavoro, sia in grado di rafforzare gli orientamenti delle allieve”, ha aggiunto la Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico Labriola Margherita Rauccio.