Una voragine si è aperta stamattina in via del Fosso della Magliana: «Dalle ore 11.50 via del Fosso della Magliana, tra via Portuense e via della Magliana, chiusa al traffico a causa di una voragine che si è aperta». È quanto rende noto, in un tweet, la polizia locale di Roma Capitale. © RIPRODUZIONE RISERVATA