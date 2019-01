Indignata per gli spari fuori dall'asilo alla Magliana. @Roma ha bisogno di più poliziotti come annunciato dal ministro @matteosalvinimi. Non è più possibile aspettare, serve un numero di forze dell'ordine congruo per la Capitale d'Italia. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 10 gennaio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo gli spari davanti all'asilo alla Magliana, la sindaca Virginia Raggi tona alla carica con il ministro Salvini che nei mesi scorsi ha promesso di schierare più poliziotti a Roma. «Indignata per gli spari - scrive in un tweet - fuori dall'asilo alla Magliana. Roma ha bisogno di più poliziotti come annunciato dal ministro Matteo Salvini. Non è più possibile aspettare, serve un numero di forze dell'ordine congruo per la Capitale d'Italia».Salvini aveva promesso di dislocare più poliziotti a Roma in particolare dopo la morte della sedicenne Desirée a San Lorenzo.